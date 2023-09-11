Очень странное пристрастие. Ученые рассказали, почему кошки так любят жевать пластик

Несмотря на наличие любимого корма и других вкусняшек, время от времени питомцы пожирают странные непродовольственные предметы — ветеринары показали почему.

Люди и кошки соседствуют тысячелетиями, однако порой нам до сих пор сложно понять, почему наш питомец ведет себя тем или иным способом. Например, даже при наличии вкусного корма и других угощений, кошки способны съедать странные непродовольственные товары, пишет Inverse.

Любопытно, что особенно привлекательным для кошек является пластик. Это может показаться весьма странным и нелогичным, но ученые отмечают, у такого странного поведения есть причина и название. Общий термин для употребления в пищу предмета, который не является едой, называется пика (PIE-ca). Отметим, что подобное поведение является заболеванием и может возникнуть у любого, а не только у наших домашних животных. Однако ветеринары предупреждают, что пика может быть особенно опасна для жизни питомцев, так как способна вызывать кишечную непроходимость или непроходимость кишечника.

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По словам специалиста по поведению кошек Молли ДеВосс, ученым неизвестно ни одного конкретного химического соединения, которое могло бы привлечь кошек и собак. Таким образом науке до сих пор неизвестно, что вызывает пика, однако существует несколько теорий, почему заболевание может проявляться у домашних питомцев.

ДеВосс предполагает, что пика может проявляться у животных в качестве "противоядия от дискомфорта". Также предполагается, что подобное поведение может быть связано с дефицитом питательных веществ — если животным не хватает определенных веществ, они могут испытывать потребность жевать определенные вещи, пытаясь получить недостающие минералы и витамины. В таком случае следует обратиться к врачу — врачи помогут решить эту проблему.

Еще одной вероятной причиной такого поведения у кошек может быть попытка привлечь внимание владельца — считается, что кошки могут есть пластик от скуки и беспокойства. По словам ДеВосс, домашние кошки часто скучают, а потому употребление пластика может стать быстрым решением проблемы новизны и привлечения внимания.

Чтобы предотвратить подобное поведение питомцев, специалисты советуют хранить пластик в недоступном для животных месте. В то же время ДеВосс отмечает, что вам необходимо бороться с любой потенциальной скукой и беспокойством — в этом могут помочь различные игрушки, игры с поиском еды, а также включенные радио или телевизор, если вашему питомцу предстоит провести часы в одиночестве.

Специалисты отмечают, что скучающие питомцы также могут попытаться вызвать раздражение у своих владельцев поведением, которое требует внимания, например, поеданием чего-то запрещенного. ДеВосс также советует владельцам домашних питомцев обращать внимание на то, как они реагируют на поведение своих питомцев, требующее внимание. Она рекомендует оставлять игрушки для жевания, которые займут вашего питомца и почистят ему зубы. Таким образом, у них появляется еще один выход для жевательного поведения, когда весь пластик оказывается вне досягаемости.

Специалисты также советуют наблюдать за питомцем, если он все же проглотил пластик. Владельцам необходимо убедиться, что он появился в экскрементах животного — лишь это дает уверенность, что он не вызовет никаких закупорок. Если же питомец съел пластик, но не ходил в лоток в течение 48 часов, следует незамедлительно обратиться к ветеринару.

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