Когда никакой отдых не помогает. Ученые создали точнейший тест крови на хроническую усталость

В попытках разработать методы ранней диагностики заболевания, которое сложно обнаружить, ученые раскрыли новые маркеры в нашей крови, способные предсказать недуг с точностью до 91%.

От синдрома хронической усталости страдает множество людей, многие из которых даже не догадываются о причинах этой разрушающей любой активный ритм жизни изнурительной болезни. Однако исследователи разработали новый анализ крови, который позволяет выявить СХУ с точностью до 91%. Это значительный скачок по сравнению с существующими методами диагностики, пишет ScienceAlert.

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Синдром хронической усталости (СХУ) — коварное заболевание. Для тех, кто не знаком с ним, это состояние, при котором человек чувствует постоянную усталость, независимо от того, сколько он отдыхает. Причины этого заболевания до конца не ясны, и чаще всего врачи долго не могут поставить диагноз, в основном потому, что его симптомы могут отражать многие другие заболевания.

Более быстрая и точная диагностика означает более быстрое лечение. В настоящее время пациенты с СХУ часто проходят длительный процесс исключения других заболеваний, прежде чем им будет поставлен данный диагноз. Это может означать, что они месяцами или даже годами не получают нужного лечения. С помощью нового теста путь к правильному лечению может стать гораздо короче.

Как же ученым удалось создать столь точный тест? Ученые, в своем исследовании, обнаружили в крови определенные маркеры, которые отчетливо присутствуют у пациентов с СХУ. Эти маркеры служат "красными флажками", на которые обращает внимание анализ крови, обеспечивая высокую точность в 91%.

Исследователи надеются усовершенствовать свой тест, чтобы сделать его еще более точным. Они также хотят выяснить, могут ли эти специфические маркеры крови рассказать больше о природе СХУ, что в будущем позволит найти более эффективные методы лечения и разработать новые лекарственные препараты от заболевания.

Если вы или кто-то из ваших знакомых долгое время борется с необъяснимой усталостью, этот новый тест может стать тем маяком надежды на определение скрытного и изнуряющего недуга. Наука ежедневно развивается, всегда ищет ответы на самые загадочные и сложные вопросы, чтобы сделать нашу жизнь лучше. И в данном случае это может принести облегчение тем, кто уже давно ждет его в постоянной и мучительной неопределенности, находясь в поисках источника своего отсутствия сил.

Ранее Фокус писал о том, что ученые разработали новый тест проверки на рак на дому, требующий всего один анализ. Исследователи полагают, что новая технология может диагностировать рак на ранней стадии.

Также Фокус писал о ненадежности тестов на аллергию, из-за отсутствия у них стандартов качества. Ученые бьют тревогу из-за отсутствия какого-либо стандарта качества, из-за чего два теста на одну и ту же аллергию от разных производителей дают диаметрально противоположные результаты.

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