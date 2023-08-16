Отвечает за истощение при синдроме хронической усталости: ученые нашли тот самый белок

Ученые обнаружили белок, который может лежать в основе одной из самых загадочных болезней: миалгического энцефаломиелита или синдрома хронической усталости (МЭ/СХУ).

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Исследование, опубликованное в издании PNAS добавляет доказательства к растущей теории о том, что "неисправность" митохондрий может быть одной из потенциальных причин развития МЭ/СХУ, пишет ScienceAlert.

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Внутри каждой клетки человека есть так называемые "машины, производящие энергию", под названием митохондрии, которые питают наши клетки, наполняют энергией мозг и заставляют мышцы двигаться.

Люди, которые живут с синдромом хронической усталости часто описывают свое состояние, как полное истощение или отсутствие энергии. В отличие от ежедневной усталости, хроническая усталость не проходит во время сна и лишь усугубляется днем.

Изучая один из случаев МЭ/СХУ ученые обнаружили в необычайно высоких количествах давно забытый белок в клетках 38-летней женщины. В анамнезе у нее была нарастающая усталость, которая началась после перенесенного в подростковом возрасте мононуклеоза.

Вирусы и воспаление могут повредить митохондрии, что является двумя возможными способами создания проблем с производством энергии, которые истощают клетки. Но точные механизмы разрушения митохондрий остаются неясными.

Ученые заподозрили, что за потерей энергии стоит обнаруженный еще в 2011 году белок WASF3, который уже пытались связать с МЭ/СХУ, но полных исследований не проводилось. Ученые, исследовавшие образцы крови женщины, подтвердили свои подозрения, и считают, что симптомы сильной усталости связаны с гиперэкспрессией этого белка.

Авторы исследования обнаружили, что WASF3 нарушал функцию митохондрий, вмешиваясь в белковые комплексы, которые обычно объединяются для поддержки производства энергии. Митохондрии клеток потребляли меньше кислорода и производили меньше энергии.

Эксперимент на мышах показал, что WASF3 вызывает нарушения в работе митохондрий, и мышцы грызунов также быстро уставали при физических нагрузках.

Исследование показало, что у женщины митохондрии аномально медленно восполняют запасы энергии после коротких физических нагрузок. Когда ученые проанализировали данные пациентов с МЭ/СХУ, то оказалось, что уровень белка WASF3 был также очень повышен.

Что касается того, как WASF3 приобретает повышенную концентрацию, то у ученых есть несколько теорий, но они требуют подтверждения.

Фокус уже писал о том, что ученые смогли определить, кто из пациентов заперт в "скрытом сознании". Исследователи определили ряд травм, которые с большей вероятностью мешают пациентам реагировать, однако позволяют им слышать и оставаться в сознании.

Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.