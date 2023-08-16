Відповідає за виснаження при синдромі хронічної втоми: вчені знайшли той самий білок

Учені виявили білок, який може лежати в основі однієї з найзагадковіших хвороб: міалгічного енцефаломієліту або синдрому хронічної втоми (МЕ/СХВ).

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Дослідження, опубліковане у виданні PNAS, додає докази до зростаючої теорії про те, що "несправність" мітохондрій може бути однією з потенційних причин розвитку МЕ/СХУ, пише ScienceAlert.

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Усередині кожної клітини людини є так звані "машини, що виробляють енергію", під назвою мітохондрії, які живлять наші клітини, наповнюють енергією мозок і змушують м'язи рухатися.

Люди, які живуть із синдромом хронічної втоми, часто описують свій стан, як цілковите виснаження або відсутність енергії. На відміну від щоденної втоми, хронічна втома не минає під час сну і лише посилюється вдень.

Вивчаючи один із випадків МЕ/СХУ, вчені виявили в надзвичайно високих кількостях давно забутий білок у клітинах 38-річної жінки. В анамнезі у неї була наростаюча втома, яка почалася після перенесеного в підлітковому віці мононуклеозу.

Віруси та запалення можуть пошкодити мітохондрії, що є двома можливими способами створення проблем із виробництвом енергії, які виснажують клітини. Але точні механізми руйнування мітохондрій залишаються неясними.

Вчені запідозрили, що за втратою енергії стоїть виявлений ще 2011 року білок WASF3, який вже намагалися зв'язати з МЕ/СХВ, але повних досліджень не проводилося. Вчені, які досліджували зразки крові жінки, підтвердили свої підозри, і вважають, що симптоми сильної втоми пов'язані з гіперекспресією цього білка.

Автори дослідження виявили, що WASF3 порушував функцію мітохондрій, втручаючись у білкові комплекси, які зазвичай об'єднуються для підтримки виробництва енергії. Мітохондрії клітин споживали менше кисню і виробляли менше енергії.

Експеримент на мишах показав, що WASF3 викликає порушення в роботі мітохондрій, і м'язи гризунів також швидко втомлювалися під час фізичних навантажень.

Дослідження показало, що у жінки мітохондрії аномально повільно заповнюють запаси енергії після коротких фізичних навантажень. Коли вчені проаналізували дані пацієнтів з МЕ/СХВ, то виявилося, що рівень білка WASF3 був також дуже підвищений.

Що стосується того, як WASF3 набуває підвищеної концентрації, то у вчених є кілька теорій, але вони потребують підтвердження.

Фокус уже писав про те, що вчені змогли визначити, хто з пацієнтів замкнений у "прихованій свідомості". Дослідники визначили низку травм, які з більшою ймовірністю заважають пацієнтам реагувати, проте дають їм змогу чути і залишатися при свідомості.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.