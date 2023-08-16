Вийти з ув'язнення. Учені змогли визначити, хто з пацієнтів замкнений у "прихованій свідомості"

Дослідники визначили низку травм, які з більшою ймовірністю заважають пацієнтам реагувати, проте дають їм змогу чути та залишатися при свідомості.

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"Прихована свідомість" відома як загадковий феномен, за якого пацієнти з травмою головного мозку можуть здаватися коматозними, однак насправді такими не є і можуть чути та розуміти те, що їм говорять. На жаль, вони не в змозі реагувати, а тому медикам складно ідентифікувати подібні випадки, пише Express.

Під час нового дослідження вченим із Нью-Йорка вдалося ідентифікувати низку травм, які можуть пацієнтам перешкодити реагувати, але також дають змогу їм розуміти інструкції. Тепер учені вважають, що це дасть їм змогу визначити стан і передбачити, які пацієнти з більшою ймовірністю одужають за допомогою реабілітації.

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Зазначимо, що це дослідження ґрунтувалося на попередній роботі, яка показала, що тонкі мозкові хвилі, які можна виявити під час сканування електроенцефалограми (ЕЕГ), можна використати для прогнозування прихованої свідомості і ймовірності одужання пацієнтів із травмами головного мозку, які не реагують на команди.

Однак досі вченим було незрозуміло, які саме шляхи в людському мозку порушуються у випадках цього феномена. Статистика свідчить, що "прихована свідомість", або когнітивно-моторна дисоціація, виникає в 15-25% випадків ушкодження головного мозку внаслідок травми, зупинки серця або крововиливу в мозок.

Під час нового дослідження під керівництвом професора з Колумбійського університету в Нью-Йорку, невролога Яна Клаассена вчені вивчили знімки головного мозку, отримані під час ЕЕГ, у 107 пацієнтів із черепно-мозковими травмами. Річ у тім, що показання ЕЕГ можуть визначити, коли пацієнти намагаються реагувати, хай у них нічого й не виходить.

Дослідження було проведено професором Яном Клаассеном (праворуч) і його колегами Фото: Columbia University Irving Medical Center

У результаті вченим вдалося визначити 21 пацієнта з феноменом "прихованої свідомості". Потім дослідники проаналізували структурні МРТ-скани всіх пацієнтів і порівняли їх між собою. За словами співавтора дослідження, експерта Колумбійського університету в галузі оброблення сигналів, доктора Ці Шеня, вони використовували спеціальну техніку і змогли визначити моделі ушкодження головного мозку, які характерні для пацієнтів із "прихованою свідомістю" і без неї.

Результати свідчать про те, що у пацієнтів із "прихованою свідомістю" структури, пов'язані зі збудженням і розумінням команд, насправді не були пошкоджені. Це є доказом того, що пацієнти насправді можуть чути та розуміти, що їм говорять. Однак не можуть відповісти.

При цьому дослідники також виявили, що в усіх пацієнтів із "прихованою свідомістю" також спостерігаються дефіцит у ділянках мозку, які відповідальні за інтеграцію осмислених рухових команд із руховою активністю. На думку авторів дослідження, саме це і заважає пацієнтам реагувати.

Раніше Фокус писав про те, що мозок пацієнтів у комі "оживає", коли вони вмирають.