Выйти из заточения. Ученые смогли определить, кто из пациентов заперт в "скрытом сознании"

Исследователи определили ряд травм, которые с большей вероятностью мешают пациентам реагировать, однако позволяют им слышать и оставаться в сознании.

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"Скрытое сознание" известное как загадочный феномен, при котором пациенты с травмой головного мозга могут казаться коматозными, однако в действительности такими не являются и могут слышать и понимать то, что им говорят. Увы, они не в состоянии реагировать, а потому медикам сложно идентифицировать подобные случаи, пишет Express.

В ходе нового исследования ученым из Нью-Йорка удалось идентифицировать ряд травм, которые могут пациентам помешать реагировать, но также позволяют им понимать инструкции. Теперь ученые полагают, что это позволит им определить состояние и предсказать, какие пациенты с большей вероятностью выздоровеют с помощью реабилитации.

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Отметим, что данное исследование было основано на предыдущей работе, которая показала, что тонкие мозговые волны, обнаруживаемые при сканировании электроэнцефалограммы (ЭЭГ), могут быть использованы для прогнозирования скрытого сознания и вероятности выздоровления пациентов с травмами головного мозга, не реагирующими на команды.

Однако до сих пор ученым было неясно, какие именно пути в человеческом мозге нарушаются в случаях этого феномена. Статистика свидетельствует, что "скрытое сознание", или когнитивно-моторная диссоциация, возникает в 15-25% случаев повреждения головного мозга в результате травмы, остановки сердца или кровоизлияния в мозг.

В ходе нового исследования под руководством профессора из Колумбийского университета в Нью-Йорке, невролога Яна Клаассена ученые изучили снимки головного мозга, полученные во время ЭЭГ, у 107 пациентов с черепно-мозговыми травмами. Дело в том, что показания ЭЭГ могут определить, когда пациенты пытаются реагировать, пусть у них ничего и не получается.

Исследование было проведено профессором Яном Клаассеном (справа) и его коллегами Фото: Columbia University Irving Medical Center

В результате ученым удалось определить 21 пациента с феноменом "скрытого сознания". Затем исследователи проанализировали структурные МРТ-сканы всех пациентов и сравнили их меду собой. По словам соавтора исследования, эксперта Колумбийского университета в области обработки сигналов, доктора Ци Шэня, они использовали специальную технику и смогли определить модели повреждения головного мозга, которые характерны для пациентов со "скрытым сознанием" и без него.

Результаты свидетельствуют о том, что у пациентов со "скрытым сознанием" структуры, связанные с возбуждением и пониманием команд, в действительности не были повреждены. Это является доказательством того, что пациенты в действительности могут слышать и понимать, что им говорят. Однако не могут ответить.

При этом исследователи также обнаружили, что у всех пациентов со "скрытым сознанием" также наблюдаются дефицит в областях мозга, ответственных за интеграцию осмысленных двигательных команд с двигательной активностью. По мнению авторов исследования, именно это и мешает пациентам реагировать.

Ранее Фокус писал о том, что мозг пациентов в коме "оживает", когда они умирают.