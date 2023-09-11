Быстро, вкусно и опасно. Устойчивую к антибиотикам бактерию обнаружили в готовых блюдах

Самые опасные версии обнаруженной бактерии легко могут попасть в организм и вызвать трудноизлечимое и мучительное отравление.

Суши, салаты и другие готовые к употреблению продукты, не требующие приготовления и при этом вкусные, стали основными блюдами для многих людей, идущих на работу или возвращающихся домой после изнурительного дня. Однако недавнее исследование, проведенное в Китае, пролило свет на проблему, таящуюся в таких продуктах – устойчивую к антибиотикам бактерию, пишет Medical News.

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Начнем с того, что Staphylococcus aureus, или же S. aureus, сама по себе не является редкостью. Она естественным образом существует на нашей коже и в верхних дыхательных путях. Однако некоторые штаммы этой бактерии способны вырабатывать токсины, которые могут приводить к пищевым отравлениям. Хотя такие отравления часто не представляют угрозы для жизни, они неприятны и могут привести к значительным расходам на лечение. Кроме того, такие вспышки являются головной болью как для предприятий пищевой промышленности, так и для органов здравоохранения.

Более того, существует другая версия этой бактерии — метициллин-резистентный золотистый стафилококк (МРЗС), устойчивый ко многим препаратам, которые мы обычно используем для лечения инфекций. Обнаружение таких штаммов в пищевых продуктах вызывает беспокойство, поскольку может ограничить успех лечения и усугубить как эпидемиологическую ситуацию, так и ущерб здоровью отдельных пораженных бактерией людей.

В 2015 году в Китае около 4% розничных продуктов питания были признаны зараженными S. aureus, причем основными виновниками оказались готовые к употреблению продукты. Это неудивительно, поскольку такие продукты могут легко заразиться вредными микроорганизмами на различных этапах производства — при упаковке, транспортировке или хранении.

Чтобы получить более четкую картину, исследователи еще в 2018 году взяли образцы готовых к употреблению продуктов питания из разных мест Китая. Затем они проверили эти образцы на наличие S. aureus и, если они обнаруживали бактерию, то проводилась проверка на устойчивость к лекарственным препаратам у потенциальных МРЗС. Кроме того, исследователи изучили реакцию этих бактерий на самые распространенные препараты и проанализировали их генетический состав.

В результате исследования, в 276 образцах была обнаружена S. aureus. Из них 30 оказались опасной ее версией — МРЗС. Интересно, что более 90% образцов бактерий оказались устойчивы хотя бы к одному из распространенных препаратов, используемых для лечения. Наименьшую эффективность показали пенициллин и эритромицин, в то время как другие препараты, такие как даптомицин, ванкомицин и линезолид, оказались более эффективными.

Кроме того, некоторые образцы были устойчивы к нескольким препаратам сразу. Все образцы МРЗС, что неудивительно, оказались устойчивы к пенициллину. Кроме того, исследователи выявили различные генетические типы и модели в этих бактериях.

Положительным моментом является то, что распространенность множественной лекарственной устойчивости оказалась ниже, чем предполагалось ранее. Однако тот факт, что более половины образцов МРЗС содержали несколько генов, продуцирующих выделение токсинов, вызывает серьезное беспокойство.

Но почему это исследование так важно? Знание типов МРЗС в готовых к употреблению продуктах питания позволяет ученым и специалистам в области здравоохранения в будущем точно определять источники заражения. Это также поможет оценить риск пищевых отравлений и лекарственной устойчивости, что в конечном итоге будет способствовать повышению безопасности пищевых продуктов.

Подводя итог, можно сказать, что готовые к употреблению продукты питания — это действительно необходимость для людей без возможности готовить себе пищу, но при этом необходимо помнить о потенциальных рисках употребления подобной пищи. И благодаря таким исследованиям мы еще на один шаг приблизились к более безопасным и здоровым продуктам питания, не сокращая при этом их выбор, что крайне важно.

Ранее Фокус писал о причинах отравления бактериями нашего организма. Ученые узнали, что бактерии способны чувствовать голод и злиться из-за этого, начиная вредить нашему организму и поделились этим с миром.

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