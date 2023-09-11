Обломки межзвездного объекта на дне океана: доказательства ученого из Гарварда неубедительные (фото)

Смелые заявления астрофизика Ави Леба об уникальной находке нуждаются в более убедительных доказательствах.

Астрофизик Ави Леб из Гарвардского университета, США, представил результаты своего недавнего исследования и заявил, что некоторые из примерно 700 сферических металлических фрагментов, которые он поднял со дна Тихого океана, прибыли на Землю не из Солнечной системы. Леб предположил, что сферы могут быть связаны с межзвездным объектом IM1, который сгорел над южной частью Тихого океана в январе 2014 года. Он даже предположил, что сферы на самом деле являются обломками инопланетного космического корабля. Но астроном Моника Грейди из Открытого университета, Великобритания, считает, что нужны более убедительные доказательства для таких утверждений, пишет Inverse.

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В своей новой научной статье, которая вскоре будет опубликована, Ави Леб представил результаты исследования 57 сферических фрагментов, которые он и его команда обнаружили на дне океана. О том, как это произошло, Фокус уже писал. По словам Грейди, это исследование не прошло научное рецензирование, чтобы считать его результаты достойными внимания научного сообщества.

Фото: Daily Mail

"Леба проводил анализ фрагментов с использованием известных методик и современного оборудования, поэтому нет никаких опасений, что результаты ошибочны. Действительно, большинство сфер имеют внеземное происхождение, о чем говорит наличие большого количества в них таких элементов, как никель, магний и марганец, которые можно найт ив метеоритах, которые откололись от астероидов", — говорит Грейди.

Некоторые из сфер выделяются среди других, поскольку имеют более необычный химический состав. Например, в них обнаружены бериллий, лантан и уран. На основе химического анализа, как уже писал Фокус, Леб пришел к выводу, что эти обломки могут иметь искусственное происхождение и точно прибыли не из Солнечной системы.

Фото: Youtube

"Выводы Леба немного противоречивы. Некоторые сферы действительно имеют изотопный состав железа, который сильно отличается от некоторых тел на Земле и Солнечной системе, особенно тех, которые прошли процесс плавления и охлаждения во время своего формирования. Другими словами, они не соответствуют тем объектам, которые можно найти на Земле, Марсе или Луна. Но это не исключает того, что они могли отколоться от тел, которые не прошли процесс формирования на планетах, то есть от астероидов", — говорит Грейди.

Большинство космических сфер, которые были частью метеоритов, были созданы путем абляции, то есть процесса, при котором материал разрушается за счет трения. Трение возникает в результате взаимодействия с воздухом, когда метеорит проходит через атмосферу на высокой скорости. Это придает частицам необычный изотопный состав железа. Найденные Лебом сферы имеют изотопный состав железа в том же диапазоне, что и обломки метеоритов. Это может означать, что они действительно происходят из Солнечной системы.

Фото: Daily Mail

"В своей статье Леб пишет, что образцы могли произойти из магматического океана планеты с железным ядром за пределами Солнечной системы или из более экзотических источников. Но это маловероятно, ведь железные метеориты из Солнечной системы больше всего подвержены плавлению и не имеют состава, подобного найденным сферам", — говорит ученая.

Леб также считает, что источником найденных образцов могут быть сверхновые или холодные огромные звезды. Изотопный состав элементов, которые попали из этих источников в метеориты, уже хорошо известен, но он отличается от состава сфер, найденных Лебом.

"У меня есть одно предположение. Маршалловы острова находятся всего в нескольких сотнях километров от региона, где проводил поиски Леб. В период с 1946 по 1958 год на островах было проведено 67 испытаний США ядерных бомб. Сферы могут быть осадками, которые появились после этих испытаний. Я думаю, что можно провести дополнительный анализ, чтобы проверить эту гипотезу", — говорит Грейди.

Ученая считает, что Леб обнаружил несколько интересных объектов, но ни одно из представленных им доказательств не является достаточно убедительным, чтобы сделать вывод о том, что они либо связаны с IM1, либо являются обломками инопланетного космического корабля.

Подробнее о результатах исследования Ави Леба и о том, почему он считает, что сферы прибыли в составе межзвездного объекта, Фокус уже писал.