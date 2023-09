Ухватиться за мелодию. Ученые научились переносить музыку из снов в реальный мир (видео)

Исследователи полагают, что вскоре мы сможем записывать мелодии, которые слышим во сне — в этом поможет новая разработка.

Всем нам снятся сны. Кто-то их запоминает, кто-то просыпается от кошмаров, а кто-то забывает все, как только просыпается. Часто наши сны сопровождаются различными саундтреками и исследователи полагают, что вскоре мы сможем переносить их в реальный мир, пишет Science Alert.

Команда стартапа REMspace разработала комбинацию аппаратного и программного обеспечения, которая способна декодировать мелодию, воспроизводимую посредством движений рук, в записанную мелодию.

Отметим, что вся система основана на практике осознанных сновидений: знание того, что вы спите, пока вы спите. Исследователи десятилетиями пытались разгадать процесс передачи информации в мозг и из него во время осознанных сновидений.

Известно, что во время сна люди остаются заблокированными из-за нормальной потери мышечной активности — простыми словами, мы физически не способны играть на гитаре или постукивать по клавиатуре. Однако спящих все же можно научить двигаться во время сна — это команда и сделала в ходе нового исследования.

Авторы исследования отмечают, что четверо практикующих осознанные сновидения были обучены воспроизводить музыкальные ритмы, напрягая мышцы рук, на которых предварительно были установлены датчики электромиографии (ЭМГ). После этого реципиентов попросили вызвать осознанные сновидения, а затем повторить задачу под наблюдением в лаборатории.

Отмечается, что участников исследования обучали играть ритм We Will Rock You группы Queen, используя движение рук, пока они еще не спали. В результате троим из четырех удалось поддерживать ритм и во время сна. После этого сигналы были обработаны специальной программой для интерпретации ритма и воссоздания ритма песни. Ученые обнаружили, что в некоторых случаях движения рук были слишком слабыми, чтобы их можно было распознать, однако в целом удалось делать три успешные записи.

В своем исследовании команда использовала лишь ритм с двумя нотами, однако ученые уверены, что со временем им удастся усовершенствовать технологию и научить реципиентов играть более сложные песни. В конечном итоге, предполагается, что реципиенты даже смогут играть мелодию на инструментах.

В то же время ученые отмечают, что для того, чтобы это стало возможным, потребуются люди, практикующие осознанные сновидения. При этом статистика показывает, что большинство людей на планете никогда не имела опыта осознанных сновидений.

Пока эта технология не получит дальнейшего развития, если вы хотите запомнить мелодии из снов, вам придется напевать мелодию в приложении для записи, как только вы просыпаетесь – но это исследование показывает, что здесь есть большой потенциал.

