Большой змей Огайо. Ученые не могут ответить, кто и зачем создал самый большой в мире фигурный курган

Несмотря на более чем столетнее исследование, истинная цель, происхождение и символизм Змеиного кургана остаются окутанными тайной. Он не поддается четкой категоризации, оставляя без ответа вопрос о его значении.

Змеиный курган расположен на плато вдоль Огайо-Браш-Крик в округе Адамс, штат Огайо. Он простирается на 396 метров в длину и поднимается всего на 91 сантиметр в высоту, что делает его крупнейшим в мире сохранившимся доисторическим фигурным курганом, пишет Ancient Origins.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

На голове змеи находится открытая пасть, простирающаяся вокруг восточного конца — полый овал длиной 36,57 метра, который по-разному интерпретируют как яйцо, солнце, тело лягушки или, возможно, остаток платформы. С западной стороны расположен треугольный курган размерами 9,75 метра в основании. Считается, что при создании кургана одновременно использовали глину и пепел, укрепленные камнями.

Историческое происхождение Змеиного кургана является предметом научного дискурса. Сначала его относили к аденской культуре, которая процветала между 1000 г. до н. э. и 100 г. н. э. и известна сооружением курганов для захоронений и фигурных курганов, но недавнее радиоуглеродное датирование указывает на то, что работы на нем происходили около 1070 г. н. э.

Это повышает вероятность того, что Змеиный курган создан древними народами, населявшими долину Огайо с 1000 до 1550 года нашей эры. Однако неубедительность датировки оставляет место для дискуссий, поскольку фрагменты древесного угля, которым тысяча лет, могли попасть в курган позже.

Существует множество интерпретаций символики кургана. Фото: CC BY-SA 3.0

Существует множество интерпретаций символики кургана. Самая распространенная теория предполагает, что на нем изображен колоссальный змей, который разматывается, чтобы схватить массивное яйцо в своей разинутой пасти. Однако существует немало других мнений — от изображения затмения до лунных фаз и рогатого змея из индейской мифологии.

В довольно нетрадиционной интерпретации, предложенной местным священником Лэндоном Вестом в 1909 году, изгибы змеи рассматривались как изображение ее предсмертных мук, как следствие искушения Адама и Евы в Эдемском саду.

Некоторые считают, что он отражает созвездие Малой Медведицы, а его хвост вращается вокруг Полярной звезды. Другие расположения соответствуют астрономическим явлениям, таким как солнечные и лунные события. Например, открытие 1987 года Кларка и Марджори Хардман связывает овальную часть головы змеи с заходом солнца в день летнего солнцестояния, что указывает на ее роль в обозначении смены сезонов для сельскохозяйственного планирования.

Уильям Ф. Ромен предложил шесть лунных ориентаций, которые совпадают с изгибами кургана. Если Змеиный курган действительно служил для наблюдения как солнечных, так и для лунных массивов, то это означало бы объединение астрономических знаний в единое символическое представление.

Хотя основная теория предполагает астрономическое значение, точное назначение и использование кургана остаются окутанными тайной. Многие ученые утверждают, что это было место для религиозных церемоний.

Когда поселенцы впервые обнаружили курган, в яйцевидной голове был обожженный огнем каменный памятник, что заставило некоторых предположить, что его использовали как некий жертвенник — учитывая ритуальные ножи, найденные среди обугленных камней и безголовых скелетов в соседних могилах.

Независимо от своего первоначального назначения, Змеиный курган является свидетельством изобретательности его создателей, олицетворяя сочетание красоты, абстракции, силы, точности и загадочности. Со временем он подвергся разрушениям от природных стихий и человеческой деятельности.

В 2008 году Министерство внутренних дел США включило Змеиный курган в предварительный список для представления в ЮНЕСКО. Это имеет целью обеспечить место Змеиного кургана среди объектов мирового наследия, тем самым еще больше укрепив его глобальное значение.

Ранее Фокус писал о нефритовых дисках Древнего Китая: ученые до сих пор не могут объяснить назначение сокровищ неолита.

А также мы рассказывали, что на самом деле подняли у побережья Флориды: котел для приготовления пищи или водолазный колокол.