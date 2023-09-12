Микробы с космических кораблей могут заразить астронавтов на МКС: ученые нашли решение (фото)

Специальная смазка может уменьшить потенциально опасное влияние на здоровье астронавтов.

Астронавты на МКС и так находятся в не очень благоприятных для человека условиях, но ежедневно они сталкиваются еще с одной угрозой – опасными микробами. Ученые считают, что специальная смазка может защитить обитателей Международной космической станции от негативного влияния микробов на организм человека. Результаты исследования были опубликованы в журнале Nature, пишет Space.

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Огромное количество микробов прибывает на МКС вместе с астронавтами, а также на борту грузовых космических кораблей. Эти микробы могут создавать сложные структуры под названием биопленки. Их можно обнаружить везде на МКС, в частности на скафандрах, а также в системе водоснабжения.

Некоторые из этих микробов не несут угрозы здоровью астронавтов, но другие являются очень опасными, ведь могут вызвать появление серьезных болезней. Благодаря биопленкам микробы находятся в относительно защищенном состоянии от внешних угроз.

Биопленки угрожают не только самим астронавтам на МКС, но и оборудованию станции, на котором размещаются микробы. Они могут нанести такие повреждения, что, например, некоторые части системы водоснабжения приходится отправлять на Землю, что убрать этих вредных микробов.

По словам ученых, стерилизовать все, что отправляют с Земли астронавтам невозможно, но можно снизить уровень влияния вредных микробов на орбитальной станции. Благодаря новому эксперименту на МКС по изучению специфической обработки поверхности появилась надежда на то, что проблема с микробами будет решена.

Образование биопленки внутри конденсатных трубопроводов на борту МКС Фото: NASA

Астронавты обработали некоторые материалы на станции специальной смазкой на основе кремния и переместили туда бактерии Pseudomonas aeruginosa. Эти бактерии обычно живут в почве и воде на Земле. Попав в организм человека, они могут провоцировать развитие болезней крови и легких. При этом они являются устойчивыми к антибиотикам.

Как показал эксперимент, новая смазка не позволила микробам создать прочную биопленку на поверхности. Ученые считают, что подобная технология будет играть важную роль в борьбе с вредными бактериями во время миссий на Луну и Марс. То есть таким образом можно спасти астронавтов от риска подхватить опасную болезнь, а оборудование — от повреждения.

Фокус уже писал о том, что найден ключ к выживанию астронавтов на других планетах. Бактерии, обнаруженные в известном газированном напитке, могут помочь астронавтам создавать кислород.

Также Фокус писал о том, что ученые впервые в истории исследовали жизнь и быт жителей МКС. Исследователи считают, что по своей сути археология прежде всего занимается типом доказательств — материальной культурой — независимо от того, когда эта культура существовала.

Напоминаем, что ученые обнаружили похожую на Землю планету совсем рядом с нами. Эта планета уникальна тем, что она может быть полностью покрыта океаном из жидкой воды, где потенциально может существовать внеземная жизнь, как уже писал Фокус.