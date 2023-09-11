Астронавт на МКС использует новую камеру, чтобы увидеть удары необычных молний на Земле (фото)

Это будет продолжение исследований, которые начались еще 8 лет назад.

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Астронавт Европейского космического агентства (ЕКА) Андреас Могенсен, который находится на борту Международной космической станции (МКС), собирается использовать новую космическую камеру для продолжения исследований грозы на Земле из космоса. Впервые астронавт начал изучать это атмосферное явление еще в 2015 году. Целью нового исследования является получение более подробных сведений о структуре грозы, пишет Space.

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Андреас Могенсен прибыл на МКС в конце августа вместе с другими астронавтами в рамках миссии SpaceX Crew-7. Он проведет в космосе полгода и снова вернется к начатым 8 лет назад исследованиям грозы на Земле. В частности, он планирует уделить особое внимание изучению так называемых голубых джетов, то есть молний, бьющих в космос, и красных спрайтов – электрических разрядов, происходящих в мезосфере планеты.

Еще перед своим полетом на МКС Могенсен говорил, что что это будет одно из самых захватывающих исследований и вспомнил о том, что снимки голубых джетов, которые он сделал 8 лет назад с борта орбитальной станции попали на обложки самых престижных научных журналов — Science и Nature. По словам астронавта, еще многое нужно узнать, как формируются и развиваются самые необычные молнии на Земле.

В 2015 году Андреас Могенсен сфотографировал из космоса грозу на Земле Фото: ESA

Хотя изображения молний из космоса уже делали раньше спутники серии GOES и Meteosat, все же астронавты могут быстрее реагировать на появление атмосферных явлений и проводить их исследование тогда, когда они появляются.

Первое цветное изображение красного спрайта, снятое с самолета на Земле Фото: Wikipedia

У Могенсена в отличие от прошлого раза, когда он пробыл в космосе всего 10 дней, есть как минимум полгода для проведения исследований. Во-вторых, у астронавта теперь есть более мощная космическая камера, которая может делать до 100 тысяч снимков в секунду в зависимости от наблюдаемых событий.

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По словам астронавта, новая камера дает возможность более детально изучить формирование и развитие голубых джетов и красных спрайтов. Эта камера является нейроморфной, то есть использует другой способ визуализации, чем тот, который используется в стандартных камерах. Вместо того, чтобы делать снимки, собирая свет через затвор камеры, камера измеряет разницу в освещении и использует эту информацию для создания изображения.

Голубой джет Фото: phys.org

Ученые из ЕКА считают, что наблюдение за молниями из космоса дает уникальную возможность также понять последние изменения климата, которое было вызвано деятельностью человека. Взаимодействие между этими типами молний и верхними слоями атмосферы до конца не изучено, поэтому сейчас есть возможность проанализировать это воздействие, а также проверить, как грозы связаны с парниковыми газами в атмосфере.

Как уже писал Фокус, ученые рассказали, что происходит с людьми, которые выжили после удара молнии.

Также Фокус писал о том, что науке известно о загадочной шаровой молнии. Даже имея научное видео этого загадочного явления, исследователям все еще известно о нем крайне мало.