В 100 раз мощнее грозы. Эксперты изучили молнии, которые бьют прямиком в космос

Недавнее исследование предоставило новые данные о неуловимых молниях, которые называются гигантские джеты.

Американским ученым удалось изучить огромную молнию, которая поднялась ввысь на 100 км над грозовыми облаками в штате Оклахома, США. Это неуловимое атмосферное явление, которое называется гигантским джетом, было самым мощным из известных ученым и несло в 100 раз больше электрического заряда, чем обычная грозовая молния, сообщает Phys.

Американские ученые считают, что огромная молния или гигантский джет, который случайно удалось сфотографировать с борта самолета, перенесла примерно 300 кулонов электрического заряда в ионосферу почти на уровень атмосферы, где начинается космос. Согласно полученным данным, этот джет содержал два разных потока частиц – более холодные с температурой 200 градусов Цельсия и очень горячие с температурой 4700 градусов Цельсия.

О гигантских джетах, молниях синего цвета, которые идут не вниз, а вверх над грозовыми облаками к космосу известно очень мало. Эти атмосферные явления, которые относятся к классу переходных светящихся явлений в верхних слоях атмосферы, очень непредсказуемы и их очень сложно обнаружить. Но теперь ученым удалось с помощью наземных приборов и орбитальных аппаратов изучить более детально гигантские необычные молнии.

[ + – ] О гигантских джетах, молниях синего цвета, которые идут не вниз, а вверх над грозовыми облаками к космосу известно очень мало. Эти атмосферные явления, которые относятся к классу переходных светящихся явлений в верхних слоях атмосферы, очень непредсказуемы и их очень сложно обнаружить Фото: phys.org

"Нам удалось создать модель этого джета в трех измерениях с помощью действительно высококачественных данных. Эти данные дали возможность провести глубокий анализ этого джета и провести реконструкцию происходящих в нем процессов", — говорит Леви Боггс из Технологического исследовательского института штата Джорджия, США.

Ученые выяснили, что данная голубая молния появилась над грозовыми облаками на высоте в 8 км и ушла на высоту примерно в 100 км, где начинается линия Кармана, то есть там начинается космос.

Гигансткий джет перенес в верхние слои атмосферы примерно 300 кулонов электрического заряда. В то время, как обычная молния переносит только примерно 5 кулонов. Ученые считают, что в разных структурах этой необычной молнии происходит перенос тысяч ампер тока в секунду.

Ученые до сих пор ищут ответ на вопрос: почему эти молнии устремляются вверх, а не вниз? Исследователи предполагают, что нечто может блокировать поток заряда вниз.

"По какой-то причине происходит подавление электрических разрядов в грозовом облаке, и они устремляются вверх. Пока мы разбираемся в причинах происходящего", — говорит Боггс.

Ученые считают, что подобные гигантские джеты появляются от 1000 до 50 тысяч раз в год, но все рано остаются неуловимыми атмосферными явлениями.

По словам Боггса, эти гигантские джеты могут повлиять на работу спутников на низкой околоземной орбите. По мере запуска все большего количества этих космических аппаратов ухудшение качества сигнала и проблемы с производительностью могут стать более значительными.

О подобном явлении, которое называется спрайт и является молнией красного цвета, Фокус уже писал.