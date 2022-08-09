У 100 разів потужніше за грозу. Експерти вивчили блискавки, які б'ють прямо в космос

Недавнє дослідження надало нові дані про невловимі блискавки, які називаються гігантські джети.

Американським ученим вдалося вивчити величезну блискавку, яка піднялася вгору на 100 км над грозовими хмарами в штаті Оклахома, США. Це невловиме атмосферне явище, яке називається гігантським джетом, було найпотужнішим із відомих ученим і несло в 100 разів більше електричного заряду, ніж звичайна блискавка, повідомляє Phys.

Американські вчені вважають, що величезна блискавка або гігантський джет, який випадково вдалося сфотографувати з борту літака, перенесла приблизно 300 кулонів електричного заряду в іоносферу майже на рівень атмосфери, де починається космос. Згідно з отриманими даними, цей джет містив два різні потоки частинок — холодніші з температурою 200 градусів за Цельсієм і дуже гарячі з температурою 4700 градусів за Цельсієм.

Про гігантські джети, блискавки синього кольору, які йдуть не вниз, а вгору над грозовими хмарами в космос, відомо дуже мало. Ці атмосферні явища, які належать до класу перехідних явищ, що світяться, у верхніх шарах атмосфери, дуже непередбачувані, і їх дуже складно виявити. Але тепер ученим вдалося за допомогою наземних приладів і орбітальних апаратів вивчити детальніше гігантські незвичайні блискавки.

[ + – ] Про гігантські джети, блискавки синього кольору, які йдуть не вниз, а вгору над грозовими хмарами в космос, відомо дуже мало. Ці атмосферні явища, які належать до класу перехідних явищ, що світяться, у верхніх шарах атмосфери, дуже непередбачувані, і їх дуже складно виявити. Фото: phys.org

"Нам вдалося створити модель цього джету в трьох вимірах за допомогою дійсно високоякісних даних. Ці дані дали можливість провести глибокий аналіз цього джету й провести реконструкцію процесів, що відбуваються в ньому", — говорить Леві Боггс із Технологічного дослідницького інституту штату Джорджія, що в США.

Учені з'ясували, що ця блакитна блискавка з'явилася над хмарами на висоті 8 км і пішла на висоту приблизно 100 км, де починається лінія Кармана, тобто там починається космос.

Гігантський джет переніс у верхні шари атмосфери приблизно 300 кулонів електричного заряду. Водночас звичайна блискавка переносить приблизно 5 кулонів. Учені вважають, що в різних структурах цієї незвичайної блискавки відбувається перенесення тисяч амперів струму на секунду.

Учені досі шукають відповіді на запитання: чому ці блискавки прямують вгору, а не вниз? Дослідники припускають, що може блокувати потік заряду вниз.

"Із якоїсь причини відбувається придушення електричних розрядів у грозовій хмарі, і вони спрямовуються вгору. Поки ми вивчаємо причини того, що відбувається", — говорить Боггс.

Учені вважають, що такі гігантські джети з'являються від 1000 до 50 тисяч разів на рік, але все рано залишаються невловимими атмосферними явищами.

За словами Боггса, ці гігантські джети можуть вплинути на роботу супутників на низькій навколоземній орбіті. У міру запуску все більшої кількості цих космічних апаратів погіршення якості сигналу та проблеми з продуктивністю можуть стати більшими.

Про подібне явище, яке називається спрайтом і є блискавкою червоного кольору, Фокус уже писав.