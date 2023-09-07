Археология в условиях невесомости. Ученые впервые в истории исследовали жизнь и быт жителей МКС

Исследователи считают, что по своей сути археология прежде всего занимается типом доказательств — материальной культурой — независимо от того, когда эта культура существовала.

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Исследование жизни на борту МКС получило награду "Новые направления" за "внеземную археологическую работу по изучению материальной культуры людей в космосе". Ученые из пяти международных космических агентств исследуют деятельность людей в космосе, которые живут и работают на МКС. Детали опубликованы на сайте Университета Чепмена.

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Исследовательская программа университета Чепмена — это первое археологическое исследование космической среды обитания. Основой исследования является повседневная жизнь астронавтов, а также особенности их взаимодействия друг с другом.

"Это микро общество в мини мире", — говорит Джастин Уолш, доцент и временный заведующий кафедрой искусства. Уолш, археолог по образованию, использует археологические методы исследования и анализа, в которых объекты и пространства культуры анализируются, чтобы понять, как люди адаптируются к окружающей среде, чтобы выявить новое понимание человеческой деятельности в космосе.

Исследователи считают, что по своей сути археология прежде всего занимается типом доказательств — материальной культурой — независимо от того, когда эта культура существовала.

"Прошлое сейчас — то, что произошло 10 секунд назад, является прошлым и доступно для археологических исследований так же, как и что-то тысячелетия назад", — объясняет Уолш.

По его мнению, археологические методы могут быть использованы для понимания того, что происходило в определенное время, включая настоящее время, и что люди делали в этом месте, чтобы адаптироваться к этому.

"Итак, вопрос о том, когда и где, не имеет значения, — говорит он, — Этим проектом мы показываем потенциально практическую сторону археологии как науки. Мы раскрываем аспекты среды обитания, в которой люди жили более 20 лет, и о которых сами люди, населяющие ее круглосуточно и без выходных, не знали".

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Для проекта SQuARE (Sampling Quadrangle Assemblages Experiment) исследователи попросили астронавтов на борту МКС создать однометровые квадраты на стенах с помощью скотча по всей космической станции — всего шесть. Вместо того, чтобы копать их, чтобы обнаружить новые слои почвы, представляющие различные моменты в истории места, команда фотографировала каждый из квадратов раз в день, чтобы определить, как эти пространства использовались и как они менялись со временем.

Представления о материальной культуре в космосе, собранные на МКС, будут иметь значение еще долго после завершения исследования SQuARE, считают ученые.

"Мы открываем взгляд в прошлое", — говорит Уолш, ссылаясь на данные SQuARE, — Следовательно, мы можем помочь спланировать эффективность, необходимую в космической среде перед запуском, поскольку мы не можем легко изменить пространство после того, как станция поднимется".

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