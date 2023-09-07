Археологія в умовах невагомості. Вчені вперше в історії дослідили життя і побут жителів МКС

Дослідники вважають, що за своєю суттю археологія насамперед займається типом доказів — матеріальною культурою — незалежно від того, коли ця культура існувала.

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Дослідження життя на борту МКС отримало нагороду "Нові напрямки" за "позаземну археологічну роботу з вивчення матеріальної культури людей у ​​космосі". Вчені з п’яти міжнародних космічних агентств досліджують діяльність людей у космосі, які живуть і працюють на МКС. Деталі опубліковано на сайті Університету Чепмена.

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Дослідницька програма університету Чепмена — це перше археологічне дослідження космічного середовища проживання. Основою дослідження є повсякденне життя астронавтів, а також особливості їхньої взаємодії одне з одним.

"Це мікросуспільство в мінісвіті", — каже Джастін Волш, доцент і тимчасовий завідувач кафедри мистецтва. Волш, археолог за освітою, використовує археологічні методи дослідження й аналізу, у яких об’єкти та простори культури аналізуються, щоб зрозуміти, як люди адаптуються до навколишнього середовища, щоб виявити нове розуміння людської діяльності в космосі.

Дослідники вважають, що за своєю суттю археологія насамперед займається типом доказів — матеріальною культурою — незалежно від того, коли ця культура існувала.

"Минуле зараз — те, що сталося 10 секунд тому, є минулим і доступне для археологічних досліджень так само, як і щось тисячоліття тому", — пояснює Волш.

На його думку, археологічні методи можуть бути використані для розуміння того, що відбувалося в певний час, включаючи теперішній час, і що люди робили в цьому місці, щоб адаптуватися до цього.

"Отже, питання про те, коли і де, не має значення, — каже він. — Цим проєктом ми показуємо потенційно практичну сторону археології як науки. Ми розкриваємо аспекти середовища існування, в якому люди жили понад 20 років, і про які самі люди, які населяють його цілодобово і без вихідних, не знали".

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Для проєкту SQuARE (Sampling Quadrangle Assemblages Experiment) дослідники попросили астронавтів на борту МКС створити однометрові квадрати на стінах за допомогою скотчу по всій космічній станції — всього шість. Замість того, щоб копати їх, щоб виявити нові шари ґрунту, що представляють різні моменти в історії місця, команда фотографувала кожен із квадратів раз на день, щоб визначити, як ці простори використовувалися та як вони змінювалися з часом.

Уявлення про матеріальну культуру в космосі, зібрані на МКС, будуть мати значення ще довго після завершення дослідження SQuARE, вважають науковці.

"Ми відкриваємо погляд у минуле", — каже Волш, посилаючись на дані SQuARE. — Отже, ми можемо допомогти спланувати ефективність, необхідну в космічному середовищі перед запуском, оскільки ми не можемо легко змінити простір після того, як станція підніметься".

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