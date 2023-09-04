Найдавніші зі знайдених: виявлено унікальні артефакти на Алясці, їх пов'язують із ткацтвом

На острові Кодьяк на Алясці під час розкопок виявили фрагменти артефактів із плетеної трави, яким, як вважають, приблизно 3 000 років. Ці фрагменти є одними з найдавніших зразків ткацтва кодіакського племені алутіік/сугпіак.

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Мистецтво ткацтва здавна було традиційним серед народу алутіік. Однак археологічне документування цього давнього ремесла є складним завданням через крихку природу волоконних артефактів, які рідко витримують випробування часом, пише Arkeonews.

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Відкриття відбулося під час розкопок будинку біля озера Карлук, що проводилися в межах ширшого дослідження, спрямованого на розуміння історичного використання Кодьяка корінним населенням.

Патрік Салтонстолл, куратор археології в музеї Алутіік, пояснив: "Коли ми дісталися до підлоги, то виявили, що будинок згорів і розвалився. Стіни, обшиті деревом, обвалилися всередину і покрили частину підлоги. Таке швидке ущільнення підлоги обмежило масштаби горіння. Коли ми прибрали залишки стін, то з подивом виявили обвуглені фрагменти трав'яних циновок. Ці фрагменти простягалися приблизно на два метри в задній частині будинку, можливо, у спальній зоні".

Відкриття відбулося під час розкопок будинку біля озера Карлук Фото: Alutiiq Museum

Велика археологічна колекція, що зберігається в музеї Алутіік, складається з кошиків з трави та ялинового коріння, яким до 600 років, але нічого давнішого немає. Радіовуглецевий аналіз встановив, що вік знайденого плетіння становить близько 3 000 років, і цей висновок підтверджується архітектурним дизайном будівлі та розташованими поруч артефактами.

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Ейпріл Лактонен Конселлер, виконавча директорка музею, зазначила: "Дуже ймовірно, що наші предки працювали з рослинними волокнами протягом тисяч років, починаючи з їхнього прибуття на Кодьяк 7500 років тому. Це відкриття узгоджується з цією гіпотезою. Рослини були легкодоступні для збирання і слугували чудовим матеріалом для виготовлення контейнерів, циновок та різних практичних предметів. Однак документування цієї практики виявилося величезним викликом. Ця чудова знахідка розширює наше розуміння ткацтва алутіік ще на 2400 років".

Під час детальнішого вивчення ткані фрагменти демонструють чітку техніку виконання. Виробники цих артефактів укладали довгі паралельні пасма трави (основу), а потім закріплювали їх перпендикулярними рядами шпагату (уток), розташованими з інтервалом приблизно в 2,5 см.

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