Эхо детских травм. Легкие сотрясения в юном возрасте ухудшают наши когнитивные способности

Даже самые мимолетные и давно забытые сотрясения могут значительно снизить качество нашей жизни в старости, понизив нашу способность ясно мыслить, тем самым подвергая нас опасности.

Легкие травмы головы в детстве, которые многие из нас получают, даже не обращая на них внимание, являются привычным делом. Не вызывающие боли и последствий в будущем, они для нас сродни синякам. Но последнее исследование открыло скрытое влияние таких сотрясений на наши когнитивные способности в более взрослом возрасте, пишет Futurism.

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Недавнее исследование показало возможную связь между сотрясением мозга и небольшим снижением когнитивных функций в более позднем возрасте. Это снижение наблюдалось даже у тех, кто, казалось бы, полностью восстановился после травмы. Давайте немного углубимся в то, что обнаружили исследователи и почему "небольшное снижение" может нести в себе очень большую опасность для жизни в старости.

Уникальность данного исследования заключается в выборе участников: тысячи близнецов, участвовавших во Второй мировой войне, причем значительная часть из них — однояйцевые близнецы. Однояйцевые близнецы представляют собой фантастическую группу для исследователей, поскольку у них одинаковые гены. Такая схема позволяет ученым увидеть, как то или иное событие, например, сотрясение мозга, может повлиять на здоровье одного близнеца по сравнению с другим близнецом, не имевшим такого опыта. В исследовании приняли участие более 8 600 мужчин. Они начали проходить когнитивные тесты по телефону в среднем в возрасте 67 лет, и эти тесты повторялись до трех раз в течение последующих десяти лет.

Результаты показали, что к 70 годам близнецы, перенесшие черепно-мозговую травму, такую как сотрясение мозга, имели несколько более низкие показатели по этим когнитивным тестам, чем их братья и сестры. Более того, это снижение было еще более выраженным у тех, кто перенес несколько сотрясений мозга, получил сотрясение мозга в возрасте после 24 лет или сотрясение мозга привело к потере сознания.

Марианна Чанти-Кеттерл, геронтолог из Университета Дьюка и соавтор исследования, подчеркнула, что, хотя наблюдаемые эффекты скромны, они могут побудить к более пристальному изучению когнитивного здоровья, особенно в сочетании с другими факторами, которые могут негативно влиять на познавательную деятельность.

Необходимо отметить, что данное исследование имеет свои ограничения. Во-первых, большинство участников были белыми мужчинами. Хотя в исследовании учитывались такие факторы, как образование, употребление алкоголя и неврологические заболевания, в нем не учитывались другие факторы, например, физическая активность. Кроме того, исследование основывалось на самоотчете участников о полученных травмах, что означает вероятность того, что некоторые участники могли неверно вспомнить детали сотрясения мозга.

При этом эксперты отметили, что трудно найти исследование с подобной структурой, с участием близнецов. что делает это исследование исключительным по своему подходу.

Для уточнения полученных результатов необходимы дополнительные исследования. Однако уже сейчас можно сделать вывод, что наш хрупкий центр принятия решений желательно беречь с юного возраста. Всегда сразу обращайтесь к врачу после любой травмы вашей головы или головы ваших детей, даже если она кажется незначительной, поскольку такие повседневные явления, как легкие падения и удары об косяки, могут привести к сотрясению мозга.

Также, обратите внимание, имели ли подобные травмы ваши пожилые родители, так как любое нарушение когнитивных функций в их возрасте несет опасность для их жизни и для окружающих их людей при игнорировании их состояния. Запишитесь к врачу на плановую диагностику распространенных заболеваний и проверку когнитивных функций, обезопасив их от будущих потенциальных травм.

Учитывая растущее число обращений в отделение неотложной помощи в связи со спортивными травмами и значительное число военнослужащих, получивших сотрясения за последнее время, понимание возможных долгосрочных последствий сотрясений мозга является чрезвычайно важным шагом к правильному лечению и повышению качества жизни травмировавшихся людей в будущем. По словам Чанти-Кеттерл, признание этих фактов может стать основой для раннего вмешательства, способного замедлить снижение когнитивных способностей, а также задержать или предотвратить развитие таких заболеваний, как деменция.

Ранее Фокус писал о том, что черепно-мозговые травмы в любом возрасте могут изменить процессы в нашем мозге. После легкого сотрясения части мозга могут стать очень связанными и это способствует более длительным проявлениям симптомов болезни.

Также Фокус писал о том, что искусственный интеллект помог восстановить память человека после повреждения мозга. Новый метод лечения, включающий стимуляцию мозга для улучшения функций памяти с помощью искусственного интеллекта, показывает впечатляющие результаты.

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