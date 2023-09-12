В шаге от инсульта. Ученые предупреждают, что хрустеть шеей на самом деле очень опасно (видео)

Это занятие может показаться весьма безобидным, но врачи предупреждают, что всего один неверный щелчок может обернуться инсультом или разрывом сосудов.

Очередным вирусным трендом в TikTok стали ролики, где пользователи хрустят шеей, резко поворачивая ее в одну или другую сторону. Это занятие может показаться весьма безобидным, а подобные видео уже набрали почти 2 миллиона просмотров, однако врачи предупреждают — подобные шалости могут плохо закончиться, пишет Daily Mail.

Доктор медицинских наук Эвер Ариас, известный тем, что развенчивает медицинские мифы и дает советы по вопросам здоровья, предупреждает, что подобные "шалости" действительно могут оказаться опасными для здоровья, а потому следует отказаться от того, чтобы хрустеть шеей.

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Он рассказал историю, как его 20-летняя пациентка обратилась в больницу после того, как дважды хрустнула шеей, услышала щелчок, а затем испытала "острую боль". Врачи провели осмотр и сканирование, и обнаружили у пациентки компрессионный перелом. По словам Ариаса, по сути, у девушки был обнаружен синдром гипермобильности. Фактически произошло следующее: она хрустела шеей и в какой-то момент слишком согнула ее, в результате у нее начался компрессионный перелом.

Данные Американской академии хирургов-ортопедов свидетельствуют о том, что небольшой компрессионный перелом может быть вылечен в течение 6-8 недель ношения шейного корсета, однако более сложный перелом может потребовать месяцев ношения гипсовой повязки или даже хирургического вмешательства.

Ариас также отмечает, что хруст шеей может привести к другим различным проблемам со здоровьем. Например, хруст может привести к расслоению позвоночной артерии, что в итоге может обернуться инсультом. Кроме того, подобное увлечение может привести к повреждению сосудов в структуре шеи.

Например, в 2019 году пациент перенес инсульт после того, как сломал шею во время растяжки. Оказалось, что мужчина настолько быстро повернул шею, что случайно порвал кровеносный сосуд, ведущий от шеи к мозгу, это и привело к инсульту.

Более раннее исследование Калифорнийского университета в Сан-Франциско показало, что хруст шеей в действительности может увеличить риск инсульта. По словам доцента кафедры неврологии, доктора Уэйда Смита, подобные случаи довольно редки, однако риск инсульта все же существует, а потому пациентам следует о нем знать прежде, чем практиковать подобную "гимнастику для шеи".

Видео доктора Ариаса набрало почти 40 000 просмотров, однако несмотря на все опасности и предупреждения, сотни людей планируют и дальше продолжать хрустеть шеей. По словам большинства пользователей, это "упражнение" уже настолько вошло в привычку, что некоторые попросту чувствуют необходимость хрустеть шеей, а другие "не могут представить без этого день".

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Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.