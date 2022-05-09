Ученые назвали главные признаки зависимости от TikTok: кто страдает больше всех

По словам ученых, использование приложения часто становится сравнимо с наркотической зависимостью.

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Исследование ученых из Университета Тринидада и Тобаго показало, что некоторые пользователи социальной сети TikTok действительно становятся зависимыми от этого приложения, причем в основном это касается одиноких женщин, сообщает Daily Mail.

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Приложение TikTok, которое можно назвать социальной сетью, хоть она и отличится, например, от Facebook, появилось в 2016 году. С тех пор количество пользователей этой сети растет. Сегодня каждый месяц TikTok пользуется более 1 млрд человек на планете.

Ученые провели исследование с использованием данным нескольких сотен респондентов, которые активно пользуются этим приложением и выявили основные признаки зависимости от TikTok.

[ + – ] Приложение TikTok, которое можно назвать социальной сетью, хоть она и отличится, например, от Facebook, появилось в 2016 году. С тех пор количество пользователей этой сети растет. Сегодня каждый месяц TikTok пользуется более 1 млрд человек на планете Фото: Daily Mail

"Большинство людей используют это приложение без проблем, но все же существует риск того, что чрезмерное времяпровождение в этой социальной сети вызывает зависимость у некоторых людей. У них может проявиться неадекватное поведение, что может негативно повлиять на их жизнь", — говорит Трой Смит из Университета Тринидада и Тобаго.

В рамках исследования ученые также решили выяснить, являются ли схожими признаки зависимости от использования Facebook к TikTok. Ученые провели анкетирование участников исследования, в котором респонденты должны были оценить разные критерии, которые связаны с использованием социальных сетей.

Участникам нужно было ответить на следующие вопросы:

Существуют ли у вас навязчивые мысли, которые связаны с использованием социальной сети?

Есть ли у вас постоянное сильное желание использовать приложение?

Используете ли вы приложение, чтобы забыть о личных проблемах?

Пытались ли вы меньше пользоваться социальной сетью, но это не имело успеха?

Становитесь ли вы более расстроенными или беспокойными, когда вам запрещают пользоваться социальной сетью?

Используете ли вы приложение так часто, что это негативно влияет на учебу или работу?

Результаты исследования показали, что 6,4% пользователей сети TikTok рискуют стать зависимыми от приложения. И эта зависимость сравнима с наркотической. Также стать зависимыми больше рискуют женщины, чем мужчины. Причем в самой большой группе риска – одинокие женщины.

[ + – ] Исследование ученых из Университета Тринидада и Тобаго показало, что некоторые пользователи социальной сети TikTok действительно становятся зависимыми от этого приложения, причем в основном это касается одиноких женщин Фото: Daily Mail

"Также мы выяснили, что в процессе привыкания к Facebook и TikTok есть некоторое сходство. Но привыкание к TikTok сильнее, и так же проявляется это более явно. Выходит, что пользователей социальной сети могут привыкнуть больше к одной из них, и не испытывать проблем при отсутствии доступа к другой", — говорит Смит.

Самыми явными признаками того, что человек является зависимым от TikTok, ученые называют следующие характеристики:

Нервозность;

Раздражительность;

Беспокойство или сильное чувство грусти, когда пользователь лишен доступа к приложению.

"Это одно из немногих исследований, которые касаются влияния TikTok на людей. Но это важная веха, потому как количество пользователей этой социальной сети растет", — говорит Смит.

Напоминаем, что ученые вывели беспроигрышную формулу флирта. По словам ученых, чтобы завязать тесное общение, мужчины должны использовать юмор, а женщины правильно на него реагировать.