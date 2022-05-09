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Ученые назвали главные признаки зависимости от TikTok: кто страдает больше всех

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Женщина, смартфон, расстроена
Фото: Freepic | По словам ученых, использование приложение часто становится сравнимо с наркотической зависимостью

По словам ученых, использование приложения часто становится сравнимо с наркотической зависимостью.

Исследование ученых из Университета Тринидада и Тобаго показало, что некоторые пользователи социальной сети TikTok действительно становятся зависимыми от этого приложения, причем в основном это касается одиноких женщин, сообщает Daily Mail.

Приложение TikTok, которое можно назвать социальной сетью, хоть она и отличится, например, от Facebook, появилось в 2016 году. С тех пор количество пользователей этой сети растет. Сегодня каждый месяц TikTok пользуется более 1 млрд человек на планете.

Ученые провели исследование с использованием данным нескольких сотен респондентов, которые активно пользуются этим приложением и выявили основные признаки зависимости от TikTok.

TikTok
Приложение TikTok, которое можно назвать социальной сетью, хоть она и отличится, например, от Facebook, появилось в 2016 году. С тех пор количество пользователей этой сети растет. Сегодня каждый месяц TikTok пользуется более 1 млрд человек на планете
Фото: Daily Mail

"Большинство людей используют это приложение без проблем, но все же существует риск того, что чрезмерное времяпровождение в этой социальной сети вызывает зависимость у некоторых людей. У них может проявиться неадекватное поведение, что может негативно повлиять на их жизнь", — говорит Трой Смит из Университета Тринидада и Тобаго.

В рамках исследования ученые также решили выяснить, являются ли схожими признаки зависимости от использования Facebook к TikTok. Ученые провели анкетирование участников исследования, в котором респонденты должны были оценить разные критерии, которые связаны с использованием социальных сетей.

Участникам нужно было ответить на следующие вопросы:

  • Существуют ли у вас навязчивые мысли, которые связаны с использованием социальной сети?
  • Есть ли у вас постоянное сильное желание использовать приложение?
  • Используете ли вы приложение, чтобы забыть о личных проблемах?
  • Пытались ли вы меньше пользоваться социальной сетью, но это не имело успеха?
  • Становитесь ли вы более расстроенными или беспокойными, когда вам запрещают пользоваться социальной сетью?
  • Используете ли вы приложение так часто, что это негативно влияет на учебу или работу?

Результаты исследования показали, что 6,4% пользователей сети TikTok рискуют стать зависимыми от приложения. И эта зависимость сравнима с наркотической. Также стать зависимыми больше рискуют женщины, чем мужчины. Причем в самой большой группе риска – одинокие женщины.

Женщина, смартфон, расстроена
Исследование ученых из Университета Тринидада и Тобаго показало, что некоторые пользователи социальной сети TikTok действительно становятся зависимыми от этого приложения, причем в основном это касается одиноких женщин
Фото: Daily Mail

"Также мы выяснили, что в процессе привыкания к Facebook и TikTok есть некоторое сходство. Но привыкание к TikTok сильнее, и так же проявляется это более явно. Выходит, что пользователей социальной сети могут привыкнуть больше к одной из них, и не испытывать проблем при отсутствии доступа к другой", — говорит Смит.

Самыми явными признаками того, что человек является зависимым от TikTok, ученые называют следующие характеристики:

  • Нервозность;
  • Раздражительность;
  • Беспокойство или сильное чувство грусти, когда пользователь лишен доступа к приложению.

"Это одно из немногих исследований, которые касаются влияния TikTok на людей. Но это важная веха, потому как количество пользователей этой социальной сети растет", — говорит Смит.

Напоминаем, что ученые вывели беспроигрышную формулу флирта. По словам ученых, чтобы завязать тесное общение, мужчины должны использовать юмор, а женщины правильно на него реагировать.