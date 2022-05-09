Учені назвали головні ознаки залежності від TikTok: хто страждає найбільше
За словами вчених, використання програми часто можна порівняти з наркотичною залежністю.
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Дослідження вчених із Університету Тринідада й Тобаго показало, що деякі користувачі соціальної мережі TikTok справді стають залежними від цієї програми, причому в основному це стосується самотніх жінок, повідомляє Daily Mail.
Програма TikTok, яку можна назвати соціальною мережею, хоч вона й відрізняється, наприклад, від Facebook, з'явилася у 2016 році. З того часу кількість користувачів цієї мережі зростає. Сьогодні щомісяця TikTok користується понад 1 млрд людей на планеті.
Учені провели дослідження з використанням даних кількох сотень респондентів, які активно користуються цим додатком, і виявили основні ознаки залежності від TikTok.
"Більшість людей використовують цю програму без проблем, але все ж таки існує ризик того, що надмірне проведення часу в цій соціальній мережі викликає залежність у деяких людей. У них може проявитися неадекватна поведінка, що може негативно вплинути на їхнє життя", — говорить Трой Сміт із Університету Тринідада й Тобаго.
У межах дослідження вчені також вирішили з'ясувати, чи схожі ознаки залежності від використання Facebook і TikTok. Учені провели анкетування учасників дослідження, у якому респонденти мали оцінити різні критерії, пов'язані з використанням соціальних мереж.
Учасникам потрібно було відповісти на такі запитання:
- Чи існують у вас нав'язливі думки, пов'язані з використанням соціальної мережі?
- Чи є у вас постійне сильне бажання використовувати програму?
- Чи використовуєте ви програму, щоб забути про особисті проблеми?
- Чи намагалися ви менше користуватися соціальною мережею, але це не мало успіху?
- Чи стаєте ви більш засмученими чи неспокійними, коли вам забороняють користуватися соціальною мережею?
- Чи використовуєте ви додаток так часто, що це негативно впливає на навчання чи роботу?
Результати дослідження показали, що 6,4% користувачів мережі TikTok ризикують стати залежними від програми. І цю залежність можна порівняти з наркотичною. Також стати залежними більше ризикують жінки, ніж чоловіки. Причому в найбільшій групі ризику — самотні жінки.
"Також ми з'ясували, що в процесі звикання до Facebook і TikTok є деяка схожість. Але звикання до TikTok сильніше, і так само виявляється це більш явно. Виходить, що користувачі соціальних мереж можуть звикнути більше до однієї з них і не відчувати проблем при відсутності доступу до іншої", — каже Сміт.
Найяскравішими ознаками того, що людина є залежною від TikTok, учені називають такі характеристики:
- Нервовість;
- Дратівливість;
- Занепокоєння чи сильне почуття смутку, коли користувач позбавлений доступу до програми.
"Це одне з небагатьох досліджень, які стосуються впливу TikTok на людей. Але це важлива віха, тому що кількість користувачів цієї соціальної мережі зростає", — каже Сміт.
Нагадуємо, що вчені вивели безпрограшну формулу флірту. За словами вчених, щоби зав'язати тісне спілкування, чоловіки повинні використовувати гумор, а жінки правильно на нього реагувати.