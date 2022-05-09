Учені назвали головні ознаки залежності від TikTok: хто страждає найбільше

За словами вчених, використання програми часто можна порівняти з наркотичною залежністю.

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Дослідження вчених із Університету Тринідада й Тобаго показало, що деякі користувачі соціальної мережі TikTok справді стають залежними від цієї програми, причому в основному це стосується самотніх жінок, повідомляє Daily Mail.

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Програма TikTok, яку можна назвати соціальною мережею, хоч вона й відрізняється, наприклад, від Facebook, з'явилася у 2016 році. З того часу кількість користувачів цієї мережі зростає. Сьогодні щомісяця TikTok користується понад 1 млрд людей на планеті.

Учені провели дослідження з використанням даних кількох сотень респондентів, які активно користуються цим додатком, і виявили основні ознаки залежності від TikTok.

[ + – ] Програма TikTok, яку можна назвати соціальною мережею, хоч вона й відрізняється, наприклад, від Facebook, з'явилася у 2016 році. З того часу кількість користувачів цієї мережі зростає. Сьогодні щомісяця TikTok користується понад 1 млрд людей на планеті Фото: Daily Mail

"Більшість людей використовують цю програму без проблем, але все ж таки існує ризик того, що надмірне проведення часу в цій соціальній мережі викликає залежність у деяких людей. У них може проявитися неадекватна поведінка, що може негативно вплинути на їхнє життя", — говорить Трой Сміт із Університету Тринідада й Тобаго.

У межах дослідження вчені також вирішили з'ясувати, чи схожі ознаки залежності від використання Facebook і TikTok. Учені провели анкетування учасників дослідження, у якому респонденти мали оцінити різні критерії, пов'язані з використанням соціальних мереж.

Учасникам потрібно було відповісти на такі запитання:

Чи існують у вас нав'язливі думки, пов'язані з використанням соціальної мережі?

Чи є у вас постійне сильне бажання використовувати програму?

Чи використовуєте ви програму, щоб забути про особисті проблеми?

Чи намагалися ви менше користуватися соціальною мережею, але це не мало успіху?

Чи стаєте ви більш засмученими чи неспокійними, коли вам забороняють користуватися соціальною мережею?

Чи використовуєте ви додаток так часто, що це негативно впливає на навчання чи роботу?

Результати дослідження показали, що 6,4% користувачів мережі TikTok ризикують стати залежними від програми. І цю залежність можна порівняти з наркотичною. Також стати залежними більше ризикують жінки, ніж чоловіки. Причому в найбільшій групі ризику — самотні жінки.

[ + – ] Дослідження вчених із Університету Тринідада і Тобаго показало, що деякі користувачі соціальної мережі TikTok справді стають залежними від цієї програми, причому в основному це стосується самотніх жінок Фото: Daily Mail

"Також ми з'ясували, що в процесі звикання до Facebook і TikTok є деяка схожість. Але звикання до TikTok сильніше, і так само виявляється це більш явно. Виходить, що користувачі соціальних мереж можуть звикнути більше до однієї з них і не відчувати проблем при відсутності доступу до іншої", — каже Сміт.

Найяскравішими ознаками того, що людина є залежною від TikTok, учені називають такі характеристики:

Нервовість;

Дратівливість;

Занепокоєння чи сильне почуття смутку, коли користувач позбавлений доступу до програми.

"Це одне з небагатьох досліджень, які стосуються впливу TikTok на людей. Але це важлива віха, тому що кількість користувачів цієї соціальної мережі зростає", — каже Сміт.

Нагадуємо, що вчені вивели безпрограшну формулу флірту. За словами вчених, щоби зав'язати тісне спілкування, чоловіки повинні використовувати гумор, а жінки правильно на нього реагувати.