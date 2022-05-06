Метод Хітча практично. Вчені вивели безпрограшну формулу флірту

За словами вчених, під час флірту чоловіки мають бути веселими та щедрими, а жінки мають сміятися з чоловічих жартів.

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Багато людей вміють добре фліртувати, так це закладено в них природою, але іншим доводиться чимало попрацювати, щоб привернути увагу людини, яка їм подобається. Нове дослідження показує, які дії, залежно від статі, потрібно вибрати як найкращу тактику для флірту, повідомляє Daily Mail.

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Вчені зі США та Норвегії провели дослідження, в якому взяли участь 1000 респондентів із цих країн, для того, щоб дізнатися, які дії люди вважають найкращими для під час флірту.

Особисті характеристики впливають на те, як люди фліртують

Виявилося, що різниця у віці, особиста привабливість і переваги в довгострокових або короткочасних стосунках, не впливають на те, наскільки ефективними вважають респонденти ті чи інші тактики, що застосовують для флірту.

Вчені зробили висновок, що наша особистість може мати менше значення в тому, як ми оцінюємо поведінку флірту інших.

"Однак ми вважаємо, що особисті характеристики впливають на те, як саме люди фліртують", — каже Монс Бендіксен з Університету штату Нью-Йорк.

[ + – ] Згідно з дослідженням, найкраща тактика для флірту залежить від статі Фото: Daily Mail

Багато що залежить від статі того, хто фліртує

Згідно з дослідженням, найкраща тактика для флірту залежить від статі того, хто фліртує. Наприклад, жінки вважають, що в чоловіків, що фліртують, більше шансів зав'язати знайомство, якщо вони здаватимуться веселими та щедрими. Водночас чоловікам потрібно, щоб жінки здавалися сексуально доступними й сміялися з їхніх жартів.

"Ефективність флірту залежить від того, якої статі людина і чи є метою флірту довгострокові або короткочасні стосунки. Всі фліртують. Це спосіб привернути увагу потенційного партнера. Але комусь потрібно досягти лише сексу на одну ніч, а комусь потрібні тривалі стосунки", — каже Лейф Едвард Оттесен Кеннейр із Норвезького університету науки та технологій.

За словами вчених, жінкам, які хочуть лише короткочасних стосунків від чоловіка, потрібно чітко сигналізувати про це під час флірту.

"Для жінок у цьому плані найкращою тактикою для флірту буде та, що показує, що ви сексуально доступні", — говорить Кеннейр.

Але якщо жінка шукає довгострокових стосунків, то чоловікам треба здаватися під час флірту веселими та щедрими.

"Чоловікам, які також не шукають сексу на одну ніч, у цьому плані потрібно подавати сигнал, що, мовляв, я відповідальний, виконавчий, щедрий, а ще я маю почуття гумору. Також важливо показати, що ви постійний і не міняєте партнерок, як рукавички", — каже Бендіксен.

Без гумору нікуди

Водночас вчені вважають, що гумор є найефективнішим способом привернути увагу потенційного партнера і це стосується обох статей.

[ + – ] Гумор є найефективнішим способом привернути увагу потенційного партнера і це стосується обох статей Фото: FBI

"Єдине, де гумор не працює, це коли жінки шукають сексу на одну ніч. Їм не варто цим користуватися. Тут все серйозно і зрозуміло. Але жінка має сміятися з жартів чоловіка, якщо хоче його завоювати надовго", — говорить Кеннейр.

Попри те, що гумор впливає на ефективність флірту, вчені не рекомендую починати флірт саме з жартів. Дослідники вважають, що, і це стосується обох статей, потрібно починати з посмішки та встановлення зорового контакту. А далі застосовувати ту тактику, від якої залежить той чи інший результат, якого ви хочете досягти.

"Наше дослідження показало також, що попри деякі відмінності в культурі та укладі життя між жителями США і Норвегії, основні методи флірту дуже схожі й тому найімовірніше універсальні для багатьох людей на Землі", — говорить Бендіксен.

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