Ботокс не потрібний. Учені знайшли дешевий спосіб мати в 40 років вигляд на 24

За словами вчених, для того, щоб у середньому віці мати на 16 років молодший вигляд, не потрібні жодні додаткові втручання в організм.

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Нове дослідження вчених із університету Лестера показало, що секрет "вічної молодості" приховується в нашому повсякденному житті. Варто лише докласти певних зусиль для того, щоб мати молодший вигляд. І для цього не обов'язково вдаватися до косметологічних втручань, таких як уколів ботоксу, повідомляє Daily Mail.

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Учені стверджують, що швидка ходьба протягом усього життя може змусити вас почуватися на 16 років молодшими тоді, коли ви досягнете середнього віку.

[ + – ] Учені стверджують, що швидка ходьба протягом усього життя може змусити вас почуватися на 16 років молодшими тоді, коли ви досягнете середнього віку Фото: Daily Mail

Дослідники з Лестерського університету провели генетичний аналіз учасників експерименту, середній вік яких становив 55 років. Також вони використовували спеціальні пристрої на зап'ястях, які відстежували фізичну активність. Виявилося, що учасники, які під час ходьби рухаються швидше за інших, в основному зі швидкістю 6-7 км/год, мають довші теломери у своїх хромосомах.

Теломери — це ділянки хромосом, що розташовані наприкінці хромосом. Вони, як ковпачки на шнурках, захищають хромосоми від пошкоджень. І чим довші ці теломери, тим краще, адже їхня довжина є маркером біологічного віку людини.

Щоразу, коли клітина ділиться, ці теломери стають коротшими, доки стануть настільки короткими, що клітина перестає ділитися. Це означає, що організм старіє, і старіє дуже швидко.

"Наші результати показують, що швидка ходьба призводить не тільки до поліпшення стану здоров'я, але й до того, що людина може мати набагато молодший вигляд. У результаті дослідження з'ясувалося, що різниця в довжині теломерів між тими, хто ходить повільно, і тими, хто ходить швидше, еквівалентна 16 рокам біологічного віку", — говорить Том Єйтс із університету Лестера.

[ + – ] Результати показують, що швидка ходьба призводить не тільки до поліпшення стану здоров'я, а й до того, що людина може мати набагато молодший вигляд Фото: trump-elections

Учені вважають, що швидша ходьба сприяє покращенню здоров'я опорно-рухового апарату, а також серця та легень.

"Ті, хто пересувається надто повільно, мають більший ризик появи хронічних захворювань і швидше старіють", — каже Педді Демпсі з університету Лестера.

За словами Єйтса, швидший темп ходьби справді може призвести до того, що людина не тільки краще почуватиметься, але й матиме молодший вигляд. Принаймні, ймовірно, років на 16 молодший при досягненні 40 років.

[ + – ] За словами вчених, людина не тільки краще почуватиметься, але й матиме молодший вигляд. Принаймні, ймовірно, років на 16 молодший при досягненні 40 років. Фото: wikipedia

До речі, у попередньому дослідженні вчені з університету Лестера з'ясували, що якщо швидко ходити хоча б 10 хвилин на день, це може збільшити тривалість життя людини. За словами вчених, очікувана тривалість життя в такому разі на 20 років більша, ніж у тих, хто ходить повільно.

Нагадуємо, що вчені пояснили, чи корисний холодний душ для людини. Дослідження показують, що від такої процедури є користь, але холодний душ може бути небезпечним для здоров'я людини.

Фокус також писав про те, що, за словами вчених, вони знайшли основний інгредієнт "еліксиру молодості".