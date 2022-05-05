Ботокс не нужен. Ученые нашли дешевый способ выглядеть в 40 лет на 24

По словам ученых, для того, чтобы в среднем возрасте выглядеть на 16 лет моложе не нужны никакие дополнительные вмешательства в организм.

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Новое исследование ученых из Университета Лестера показало, что секрет "вечной молодости" таится в нашей повседневной жизни. Стоит лишь приложить определенные усилия для того, чтобы выглядеть моложе. И для этого не обязательно прибегать к косметологическим вмешательствам, таким как уколы Ботокса, сообщает Daily Mail.

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Ученые утверждают, что быстрая ходьба на протяжении всей жизни может заставить вас почувствовать себя на 16 лет моложе к тому времени, когда вы достигнете среднего возраста.

[ + – ] Ученые утверждают, что быстрая ходьба на протяжении всей жизни может заставить вас почувствовать себя на 16 лет моложе к тому времени, когда вы достигнете среднего возраста Фото: Daily Mail

Исследователи из Университета Лестера провели генетический анализ участников эксперимента, средний возраст которых составлял 55 лет. Также они использовали специальные устройства на запястьях, которые отслеживали физическую активность. Оказалось, что участники, которые во время ходьбы двигаются быстрее остальных, в основном со скоростью 6-7 км/час, имеют более длинные теломеры в своих хромосомах.

Теломеры – это участки хромосом, которые находятся в конце хромосом. Они как колпачок на шнурках защищаю хромосомы от повреждений. И чем длиннее эти теломеры, тем лучше, ведь их длина является маркером биологического возраста человека.

Каждый раз, когда клетка делится, эти теломеры становятся короче, пока не станут настолько короткими, что клетка перестает делиться. Это значит, что организм дряхлеет и стареет очень быстро.

"Наши результаты показывают, что быстрая ходьба приводит не только к улучшению состояния здоровья, но и к тому, что человек может выглядеть намного моложе. В результате исследования выяснилось, что разница в длине теломер между теми, кто ходит медленно и теми, кто ходит быстрее эквивалентна 16 годам биологического возраста", — говорит Том Йейтс из Университета Лестера.

[ + – ] Результаты показывают, что быстрая ходьба приводит не только к улучшению состояния здоровья, но и к тому, что человек может выглядеть намного моложе Фото: BBC

Ученые считают, что более быстрая ходьба способствует улучшению здоровья опорно-двигательного аппарата, а также сердца и легких.

"Те, кто передвигается слишком медленно имеют больший риск появления хронических заболеваний и быстрее стареют", — говорит Пэдди Демпси из унивеситета Лестера.

По словам Йейтса, более быстрый темп ходьбы действительно может привести к тому, что человек не только будет лучше себя чувствовать, но будет выглядеть моложе. По крайней мере, вероятно, лет на 16 моложе при достижении 40 лет.

[ + – ] По словам ученых, человек не только будет лучше себя чувствовать, но будет выглядеть моложе. По крайней мере, вероятно, лет на 16 моложе при достижении 40 лет Фото: wikipedia

Кстати, в предыдущем исследовании ученые из Университета Лестера выяснили, что если быстро ходить хотя бы 10 минут в день, то это может увеличить продолжительность жизни человека. По словам ученых, ожидаемая продолжительность жизни в таком случае на 20 лет больше, чем у тех, кто ходит медленно.

Напоминаем, что ученые объяснили, полезен ли холодный душ для человека. Исследования показывают, что от такой процедуры есть польза, но также холодный душ может быть опасным для здоровья человека.

Фокус также писал о том, что по словам ученых, они нашли основной ингредиент "эликсира молодости".