Метод Хитча на практике. Ученые вывели беспроигрышную формулу флирта

По словам ученых, во время флирта мужчины должны быть веселыми и щедрыми, а женщины должны смеяться над мужскими шутками.

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Многие люди умеют хорошо флиртовать, так это заложено у них природой, но другим приходится немало потрудиться, чтобы привлечь внимание человека, который им нравится. Новое исследование показывает, какие действия, зависимо от пола, нужно выбрать в качестве лучшей тактики для флирта, сообщает Daily Mail.

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Ученые из США и Норвегии провели исследование, в котором приняли участие 1000 респондентов из этих стран, для того чтобы узнать, какие действия люди считают лучшими для применения во время флирта.

Личные характеристики влияют на то, как именно люди флиртуют

Оказалось, что различия в возрасте, личная привлекательность и предпочтения в долгосрочных или кратковременных отношениях, не влияют на то, насколько эффективными считают респонденты те или иные применяемые тактики для флирта.

Ученые сделали вывод, что наша личность может иметь меньшее значение в том, как мы оцениваем флиртующее поведение других.

"Однако мы считаем, что личные характеристики влияют на то, как именно люди флиртуют", — говорит Монс Бендиксен из Университета штата Нью-Йорк.

[ + – ] Согласно исследованию, лучшая тактика для флирта зависит от пола флиртующих Фото: Daily Mail

Многое зависит от пола флиртующего

Согласно исследованию, лучшая тактика для флирта зависит от пола флиртующих. Например, женщины считают, что у флиртующих мужчин больше шансов завязать знакомство, если они будут казаться веселыми и щедрыми. В то же время мужчинам нужно, чтобы женщины казались сексуально доступными и смеялись над их шутками.

"Эффективность флирта зависит от того, какого пола человек и являются ли целью флирта долгосрочные или кратковременные отношения. Все флиртуют. Это способ привлечь внимание потенциального партнера. Но кому-то нужно добиться лишь секса на одну ночь, а кому-то нужны длительные отношения", — говорит Лейф Эдвард Оттесен Кеннейр из Норвежского университета науки и технологий.

По словам ученых, женщинам, которые хотят лишь кратковременных отношений от мужчины нужно четко сигнализировать об этом в время флирта.

"Для женщин в этом плане самой лучшей тактикой для флирта будет такая, которая показывает, что вы сексуально доступны", — говорит Кеннэйр.

Но если женщина ищет долгосрочных отношений, то мужчинам нужно казаться во время флирта веселыми и щедрыми.

"Мужчинам, которые также не ищут секса на одну ночь, в этом плане нужно подавать сигнал, что, мол, я обязательный, исполнительный, щедрый, а еще у меня есть чувство юмора. Также важно показать, что вы постоянный и не меняете партнерш, как перчатки", — говорит Бендиксен.

Без юмора никуда

В то же время ученые считают, что юмор является самым эффективным способом привлечь внимание потенциального партнера и это касается обоих полов.

[ + – ] Юмор является самым эффективным способом привлечь внимание потенциального партнера и это касается обоих полов Фото: Business Insider

"Единственное, где юмор не работает, это когда женщины ищут секса на одну ночь. Им не стоит этим пользоваться. Здесь все серьезно и понятно. Но женщина должна смеяться над шутками мужчины, если хочет его завоевать надолго", — говорит Кеннейр.

Несмотря на то, что юмор влияет на эффективность флирта, ученые не рекомендую начинать флирт именно с шуток. Исследователи считают, что, и это касается обоих полов, нужно начинать с улыбки и установления зрительного контакта. А далее применять ту тактику, от которой зависит тот или иной результат, которого вы хотите добиться.

"Наше исследование показало также, что несмотря на некоторые различия в культуре и укладе жизни между жителями США и Норвегии, основные методы флирта очень схожи и поэтому скорее всего, универсальны для многих людей на Земле", — говорит Бендиксен.

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