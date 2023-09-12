Мгновение жизни и смерти. 8000-летние наскальные рисунки изображают необычные сцены (фото)

Наскальные рисунки обнаружены в пещерах Балталин и Инкая. Эти находки дают ценную информацию об образе жизни жителей региона в эпоху неолита.

В ходе исследований, проведенных в 2015 году, сделано важное археологическое открытие. Доцент Дерия Ялчикли из Университета Чанаккале обнаружил коллекцию наскальных рисунков, возраст которых оценивается примерно в 8 000 лет, в пределах пещеры Инкая. Одновременно открыта еще одна пещера, расположенная примерно в 5 километрах от Инкаи. Это двойное открытие стало важной археологической вехой в истории Анатолии, пишет Аrkeonews.

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Особый интерес среди этих древних изображений вызывает иллюстрация в пещере Инкая, где изображены различные стадии беременности и родов. Это замечательное произведение искусства является свидетельством глубокого понимания доисторическими обитателями процесса родов.

При более детальном изучении стало очевидным, что пещеры Балталин и Инкая имели разное назначение. В то время как в одной пещере были росписи со сценами охоты, другая же украшена фигурами духовного значения. Оба набора рисунков относятся к периоду позднего неолита.

Деталь юго-западной росписи Фото: Courtesy of Associate Professor Dr. Derya Yalçıklı

Исследователи отметили, что социальные и религиозные системы в Западной Анатолии в период неолита и энеолита являются важным вопросом анатолийской археологии, и изучение настенных росписей в пещерах Балталин и Инкая может дать некоторые важные ответы.

Несмотря на серьезные повреждения пола и северной стены пещеры Инкая, вызванные предыдущими охотниками за сокровищами, которые использовали динамит, пещера все еще дает жизненно важную информацию об эпохе неолита.

Западная часть росписи, которая хорошо сохранилась и расположена недалеко от входа в пещеру Фото: Courtesy of Associate Professor Dr. Derya Yalçıklı

Пещера Инкая, расположенная в 2,5 километра к северо-западу от района Делице, имеет карстовые характеристики. Ее галерея простирается на глубину 4,5 метра, шириной 8 метров и высотой 4,4 метра. Вход в пещеру украшают две фрески, одна из которых расположена на северной стороне, а другая — на юго-восточном внешнем краю.

Роспись с левой стороны (юго-запад) от входа имеет размеры 1,43×0,87 метра и изображает четырех людей, занимающихся танцем в пределах основной части картины, сопровождающейся изображением плода, который развивается в утробе матери.

В правой части картины изображен человек, украшенный мехом, который стоит рядом с двумя женщинами и двумя мужчинами. Напротив этой фигуры изображен человек со змеей на заднем плане. Эксперты интерпретируют змею как символ смерти, обозначая эту фигуру как "момент смерти".

Считается, что человек в мехах и с протянутой вперед рукой изображает шамана, который проводит души умерших в потусторонний мир в момент смерти. Кроме того, изображен обезглавленный человек, которого приносят на съедение стервятникам.

Тематическая суть росписей пещеры Инкая вращается вокруг жизни и смерти. Рисунки, иллюстрирующие жизнь, посвящены развитию плода в утробе беременной женщины, процессу родов и празднованию прихода нового человека в общину. Роль шамана во время этой смены путешествия постоянно подчеркивается.

Произведения искусства периода неолита, включая наскальные рисунки, рельефы и статуэтки, найденные в Анатолии, ярко изображают сцены, связанные с сексуальностью, беременностью и родами, с разных точек зрения.

Гениальное использование "рентгеновской" техники, которая позволяет лучам проходить сквозь картину и создавать негативное изображение темных участков на пленке, при создании росписей пещеры Инкая в эпоху неолита является значительным вкладом в историю анатолийского искусства и скульптуры.

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