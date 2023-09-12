Как обнаружить неочевидную деменцию: симптомы болезни, которые часто упускают из вида

Хотя лекарства от деменции до сих пор нет, раннее ее обнаружение и лечение делает жизнь пораженных ей людей гораздо более комфортной и безопасной.

Забывание имен или местоположения переставленных вещей – лишь верхушка айсберга деменции. Это сложная медицинская проблема, которая оказывает многостороннее воздействие на мозг, и ее симптомы могут варьироваться от человека к человеку. Важно не только понимание сути заболевания, но и отслеживание ранних незаметных признаков его наступления, пишет The Mirror.

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Деменция возникает в результате повреждения мозга, вызванного различными заболеваниями, например болезнью Альцгеймера. Если рассматривать одну лишь Великобританию, то в ней около 850 тыс. человек живут с деменцией. Несмотря на то, что в настоящее время не существует решения, способного обратить эту болезнь вспять, крайне важно распознавать ее признаки. Ранняя диагностика означает своевременную помощь и уход, что критически важно для людей, пораженных этим коварным заболеванием.

Когда в разговоре заходит речь о деменции, большинство из нас сразу же вспоминает о потере памяти. Но знаете ли вы, что это не просто потеря памяти? Некоторые признаки деменции малозаметны и могут вас удивить. Например, изменение того, как человек понимает сарказм или ведет себя в социальных ситуациях.

Вот менее распространенный симптом: общаясь с человеком на ранней стадии деменции, вы можете заметить, что он чаще смотрит в одну точку. Кэтрин Рэнкин, нейропсихолог из Калифорнийского университета в Сан-Франциско, объясняет, что, хотя большинство из нас часто переводят взгляд во время разговора, люди с ранними симптомами деменции могут казаться более пристальными. Кроме того, они могут пропускать строки при чтении.

Но это еще не все, что касается зрения. Профессор Пол Мэтьюс из Имперского колледжа Лондона упоминает еще одну проблему, связанную со зрением, которая называется корковая слепота. В этом случае человек видит объект или сцену, но упускает из виду важные детали. Мозг не может правильно скомпоновать зрительные образы. Подумайте о человеке, которому трудно определить глубину ступеней на лестнице. Именно это и является корковой слепотой.

Влияние деменции на зрение может быть очень большим. Человеку, страдающему этим заболеванием, может быть трудно читать, он может не узнавать знакомые лица, с трудом находить еду на своей тарелке или даже чаще натыкаться на предметы. Хотя возраст может быть причиной некоторых из этих проблем, очень важно регулярно проходить обследование глаз. Коррекция проблем со зрением иногда может облегчить состояние, связанное с деменцией.

Таким образом, деменция — это не просто провалы в памяти. Это многогранная проблема со здоровьем, признаки которой не всегда очевидны на первый взгляд. Если вы считаете, что у кого-то из ваших знакомых наблюдаются эти признаки, визит к врачу может прояснить ситуацию, дать соответствующие рекомендации и потенциально сделать их будущее более комфортным и безопасным.

Ранее Фокус писал том, что изучение языков может снизить риск развития деменции. Результаты исследования показывают, что одно простое занятие позволит снизить риск развития деменции на 19%.

Также Фокус писал о том, что важный для нас человек способен предотвратить развития деменции. Как свидетельствуют результаты, речь не обязательно идет о браке или отношениях.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.