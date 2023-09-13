Почти как у Сатурна. Обнаружена редкая галактика, имеющая загадочную особенность (фото)

Астрономы считали этот объект обычной спиральной галактикой, но оказалось, что она принадлежит к редкому типу галактик.

Как показывают результаты исследования, опубликованного в издании Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, астрономы обнаружили галактику с кольцом. На самом деле эта галактика известная ученым еще с конца 18 века, но то, что она не обычная спиральная галактика стало ясно только сейчас, пишет ScoenceAlert.

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Астрономы провели новое наблюдение за космосом с помощью радиоинтерферометра ASKAP, размещенного в Австралии. По сути это огромный радиотелескоп, состоящий из нескольких десятков тарелок. В результате были обнаружены как новые галактики, так и получены новые данные об уже известных галактиках. Например, стало известно, что спиральная галактика NGC 4632 принадлежит к редкому классу под названием галактики с полярными кольцами.

Составное радио- и оптическое изображение галактики NGC 4632 Фото: ScienceAlert

Эта галактика находится на расстоянии в 56 млн световых лет от нас и на самом деле окружена огромным кольцом из газа. До сих пор это кольцо не удалось увидеть, потому как его не видно в обычные телескопы и только радиотелескоп позволил сделать это открытие.

Галактика NGC 4632. Слева - снимок в радиодиапазоне, справа - в оптическом диапазоне Фото: ScienceAlert

Галактики с полярными кольцами — это редкие объекты, вокруг которых перпендикулярно галактической плоскости вращаются кольца из пыли, газа и звезд. До сих пор ученые точно не знают, как появились эти кольца, но есть два популярных объяснения:

пыль и газ могли перемещаться по космической паутине через межгалактическое пространство и попали на орбиту вокруг галактики, со временем став ее частью;

астрономы больше склоняются к тому, что такие кольца образовались в результате взаимодействия двух галактик, когда он из них притянула своей гравитацией часть вещества другой.

Сейчас почти все известные галактики с полярными кольцами являются либо линзовидными, либо эллиптическими галактиками, и они встречаются достаточно редко. Теперь же астрономы обнаружили, что у спиральной галактики NGC 4632 также есть полярное кольцо. Учитывая это открытие, астрономы считают, что на самом деле галактики с полярными кольцами могут быть не такими и редкими, просто за такими объектами нужно наблюдать с помощью радиотелескопов.

Галактика NGC 660 - типичный пример галактики с полярным кольцом Фото: Wikipedia

По словам ученых, от 1% до 3% близких к нам галактик могут иметь полярные кольца, осталось их только обнаружить. При этом скорее всего механизм формирования спиральных галактик с полярными кольцами отличается от механизма формирования других таких же галактик. Ученые с помощью радиоинтерферометра ASKAP хотят найти еще больше подобных загадочных объектов в космосе и попытаются выяснить истинное происхождение колец.

NGC 4650A - еще одна галактика с полярным кольцом Фото: NASA

Как уже писал Фокус, согласно новой теории, Вселенная не такая огромная, как считается. Согласно новой научной статье, весь видимый нам космос – это и есть почти вся Вселенная.

Также Фокус писал о том, что замечено странное поведение астероида, который атаковал в прошлом году аппарат NASA. Космический камень ведет себя не так, как предполагали ученые.