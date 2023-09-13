"Головная боль" для криминального мира. Как вернули картину потерянной любви Ван Гога

Украденный шедевр, "Сад священника в Нюэнене весной", похитили во время дерзкой кражи 30 марта 2020 года из музея Зингера Ларен в Нидерландах, который в то время закрыли из-за ограничений, связанных с пандемией.

По удивительному повороту судьбы ранняя картина Винсента ван Гога, стоимостью от 3 до 6 миллионов евро, которую похитили из голландского музея три года назад, недавно снова появилась в преступном мире, переходя из рук в руки. Арт-детектив Артур Бранд, известный своим опытом возвращения похищенных произведений искусства, оказался в центре этого своеобразного дела, пишет the Guardian.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Несмотря на арест причастных к краже, картина Ван Гога оставалась неуловимой, пока Артур Бранд, которого часто сравнивают с "Индианой Джонсом мира искусства", не получил зацепку. Во время тщательно организованного обмена, при содействии голландских правоохранительных органов, Бранд получил всемирно известное произведение искусства, что положило конец трехлетним поискам.

Эта кража бросила тень на голландскую художественную сцену, и Бранд разделял это ощущение: "Это была мировая новость в то время, когда ее украли. Мы голландцы, это произошло в Нидерландах, так что это была катастрофа". В то время как всех, кто непосредственно причастен к краже, арестовали, похищенная картина продолжала ускользать из-под контроля.

Прорыв произошел, когда к Бренду обратился человек, который выразил желание вернуть Ван Гога, но опасался правовых последствий. Установление доверия заняло некоторое время, но в конце концов этот человек решил доставить картину домой к Бранду.

Андреас Блюм, директор музея Гронингер, которому принадлежит картина, присутствовал во время передачи. После подтверждения подлинности картины он выразил смесь облегчения и радости, сказав: "Вы всегда представляете себе этот момент... Я верю в это только тогда, когда вижу его во плоти".

Он отметил закономерность краж произведений искусства, объяснив, что похищенные работы часто не хранятся, а используют как разменную монету для получения финансовой выгоды или юридической снисходительности.

Картина Ван Гога, которая сейчас без рамы и с видимыми царапинами от неправильных условий хранения, проходит экспертный анализ и реставрацию в Музее Ван Гога в Амстердаме. Старший научный сотрудник Тейо Мидендорп с нетерпением ждет тщательного изучения картины, описывая ее как раннюю работу 1884 года, которая демонстрирует талант Ван Гога как колориста.

Кроме того, картина хранит в себе необычную тайну. Мидендорп обратил внимание на призрачную фигуру в саду, что вызвало предположение, что она может представлять любовный интерес или соседа Ван Гога. Этот загадочный элемент добавляет еще один уровень интриги к и без того захватывающей истории в мире искусства.

Ранее Фокус писал о том, как греческий язык сформировал научное наследие Ньютона.