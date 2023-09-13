Шутка природы. Почему причудливая геология пещеры Фингала выглядит как "глючная видеоигра" (фото)

Эта удивительная морская пещера выглядит так, будто дизайнеры тысячелетиями пытаются отрисовать текстуры в видеоигре, но работа продвигается очень вяло.

Пещера Фингала представляет собой морскую пещеру, расположенную на острове Стаффа — необитаемом острове у западного побережья Шотландии. Это чудо природы не может похвастаться гигантскими масштабами и удаленностью, однако сотни туристов ежегодно приезжают сюда, чтобы ее лицезреть, пишет IFLScience.

Так что же такого в морской пещере, которая привлекает внимание не только любопытных туристов, но и самой королевы Виктории, а группа Pink Floyd и вовсе посвятила ей песню? Все дело в текстурах — геология этой морской пещеры напоминает "глючную видеоигру", которую вяло пытаются отрисовать.

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Исследователи отмечают, что достопримечательности этого удивительного места были созданы вулканической активностью и обязаны столь удивительными текстурами геометрии, заложенной в природе. Дело в том, что стены морской пещеры украшают удивительные шестигранные колонны, подобные тем, что найдены на Дороге гигантов в Северной Ирландии.

Данные Шотландского геологического фонда также свидетельствуют о том, что большинство колонн здесь действительно шестигранные, однако порой также можно встретить пятигранные и семигранные столбы. Ученые считают, что своим уникальным внешним видом пещера обязана вулканической активности, произошедшей 60 миллионов лет назад во время формирования Атлантического океана. Эти удивительно ровные колонны образовались в результате процессов, происходящих в остывающих потоках лавы, называемых столбчатыми трещинами.

В Фингаловой пещере дела обстоят так же странно Фото: Shutterstock

По словам группы исследователей из Университета штата Аризона, по сути, они образовались, когда огромный поток горячей жидкой магмы оседал. Внешний слой начал остывать и темнеть. По мере остывания он сжимался, в результате чего поверхность магмы начала трескаться. Исследователи отмечают, что подобное растрескивание не всегда создает произвольные формы, например в этом случае образовались идеальные шестиугольники.

Ученые отмечают, что подобные формы формируются из-за того, как именно остывает лава. Процесс начинается в разных точках, называемых "центрами": если они расположены равномерно, силы, тянущиеся внутрь к центрам, в конечном итоге создадут формы остывающей лавы, имеющие идеальную форму шестиугольника, или близкую к ней.

Отметим, что изначально пещера была названа An Uamh Bhin, что в переводе означает "мелодичная пещера". Позже ее переименовали в честь Фингала — легендарного воина, который, как считается в ирландской мифологии, построил Дорогу гигантов.

Ранее Фокус писал о том, что в самой большой пещере на Земле запросто поместился бы 40-этажный небоскреб.