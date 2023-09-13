Невероятное количество дней. Как долго следы "волшебных печенек" сохраняются в организме

Съедобные продукты с каннабисом, как правило, имеют куда более сильный эффект и намного дольше сохраняются в нашем теле.

Известно, что пероральный прием каннабиса приводит к более сильному эффекту, который может проявиться через некоторое время и, как правило, сохраняется намного дольше, чем эффект от курения марихуаны, пишет IFLScience.

Исследователи отмечают, что это связано с тем, что ТГК в пищевых продуктах всасывается через кишечник, а не через легкие. Это приводит к тому, что он метаболизируется, прежде чем попадает в наш мозг.

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Когда марихуану курят, ТГК попадает прямо в кровь из легких и достигает мозга в течение нескольких минут, в результате эффект можно почувствовать уже через 15 минут после первой затяжки. Ученые отмечают, что в неметаболизированной форме ТГК плохо растворяется в воде, а значит и в крови. Это приводит к ограничению эффективности и продолжительности его действия. В результате эффект проходит уже через несколько часов.

Когда каннабис попадает в кишечник, ТГК всасывается в кровоток и сразу же попадает в печень. Здесь катализаторы расщепляют каннабиноид с образованием 1-гидрокситетрагидроканнабинола (11-OH-THC). В сравнении с ТГК, 11-ОН-ТГК лучше растворяется в крови, вследствие чего съедобные продукты вызывают более мощный и длительный эффект.

Ученые отмечают, что на продолжительность эффекта от употребления каннабиса влияет целый ряд факторов, в том числе:

скорость обмена веществ;

возраст;

пол;

количество пищи в желудке в момент употребления.

Например, натощак "волшебные печеньки" будут перевариваться быстрее, чем когда наш кишечник полон. Исследования показывают, что эффект от перорального употребления каннабиса, как правило, наступает в течение двух и более часов. Пик эффекта наступает через 2-4 часа, а для его исчезновения потребуется от 6 до 8 часов. Однако это также зависит от принятой дозы и уровня переносимости человека.

В то же время ученые отмечают, что даже после окончания действия перорального приема каннабиса, его метаболиты остаются в крови и других жидкостях организма в течение определенного времени. На это также влияет множество факторов, однако исследования показали, что организм человека будет полностью чист от следов употребления каннабиса через 3-12 дней.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.