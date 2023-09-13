Таблетки будут не нужны. Ультразвук может влиять на работу мозга и лечить психические болезни

Изучив, новый метод точечного воздействия ультразвука на участки мозга, ученые пришли к выводу, что этим способом можно лечить депрессию и тревожность.

Ультразвук часто используют для наблюдения за младенцами в утробе матери или для неинвазивной диагностики состояния наших органов. Однако, новое исследование показывает, что этот метод диагностики может играть определенную и немаловажную роль в решении проблем психического здоровья, пишет New Atlas.

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Обычно при применении УЗИ врач сканирует живот беременной женщины, визуализируя находящегося в нем ребенка или же пытается выявить какие-либо повреждения наших органов. Этот метод диагностики используют потому, что при традиционном ультразвуковом исследовании звуковые волны отражаются от структур внутри нашего тела, создавая их изображение, убирая необходимость инвазивных вмешательств до момента, когда врачам более точно известно состояние пациента.

Однако исследователи, в своем научном труде, работали с другой формой ультразвука. Называемая низкоинтенсивной транскраниальной ультразвуковой стимуляцией (ТУС), она не просто делает снимки. Вместо этого она воздействует на определенные участки мозга, влияя на то, как его нейроны общаются друг с другом.

Группа специалистов из Плимутского университета решила проверить, на что способен этот вид ультразвука. В работе приняли участие 24 здоровых взрослых человека, которым с помощью метода ТУС воздействовали на определенные участки мозга, в частности, на химическое вещество гамма-аминомасляную кислоту (ГАМК). Это химическое вещество действует как своеобразный тормоз для наших нейронов, снижая их активность. Оно играет важную роль в том, как мы справляемся с такими чувствами, как стресс или тревога.

Эти 24 человека прошли три сеанса ТУС, в ходе которых использовался метод, называемый тета-всплеск ТУС. При этой методике излучаются короткие звуковые всплески, имитирующие естественные ритмы мозга. После каждого сеанса проводилась магнитно-резонансная томография, чтобы выявить изменения в мозге.

Ученые выяснили, что при воздействии ТУС на глубокую часть мозга, связанную с эмоциями и памятью, отмечается снижение уровня вещества ГАМК. Это изменение продолжалось до часа, и эта область также лучше взаимодействовала с остальными частями мозга.

Однако другая область, связанная с эмоциями и принятием решений, показала совсем другую реакцию. Хотя уровень ГАМК не снизился, эта область стала лучше взаимодействовать с другими частями мозга.

Данное исследование и его необычные выводы позволяет предположить, что ТУС может вносить временные изменения в наш мозг, и это важное открытие в области лечения болезней, поражающих наш мозг. Возможно, в будущем, у нас появится неинвазивный способ лечения таких состояний, как депрессия или тревожность. Эльза Фурагнан, руководитель исследования, отметила, что лекарства от этих состояний воздействуют на весь мозг. Но благодаря информации, полученной в ходе этого исследования, есть надежда использовать ультразвук для более точного лечения, направленного только на проблемные участки мозга, тем самым минуя потенциальные побочные эффекты, которые часто вызываются имеющимися методами лечения.

Группа специалистов из Плимута уже работает над изучением того, как ультразвук может повлиять на систему вознаграждения нашего мозга, которая играет роль в том, как мы реагируем на приятные ощущения. Хотя ученым еще многое предстоит понять, руководствуясь полученными данными, этот ультразвуковой метод позволяет с надеждой взглянуть на возможные новые и более комфортные для пациентов методы лечения психических расстройств.

Ранее Фокус писал о том, что с помощью УЗИ собираются лечить болезнь Паркинсона. Согласно новому исследованию у пациентов с болезнью Паркинсона значительно уменьшился тремор, улучшилась подвижность и другие физические симптомы после проведения минимально инвазивной процедуры с использованием сфокусированного ультразвука.

Также Фокус писал о малоизученном и часто незаметном синдроме депрессии. Если человек в депрессии, то зачастую он должен чувствовать себя грустным или подавленным, но это не единственные симптомы этой болезни.

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