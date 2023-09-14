В пустыне появились озера и реки: снимки из космоса показали последствия урагана "Даниэль" в Ливии (фото)

Редкий средиземноморский ураган нанес значительные разрушения из-за вызванного наводнения и привел к гибели тысяч людей в обычно засушливой Ливии на севере Африки.

Фотографии, сделанные спутником Sentinel-2, который наблюдает за Землей, показывают масштабы катастрофы в Ливии, причиной которой стал редкий средиземноморский ураган "Даниэль" за последние несколько дней. На снимках можно увидеть временные озера и речные системы на территории пустыни, а также районы, которые затопило наводнением прибрежном городе Дерна, пишет Space.

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На прошлой неделе, образовавшийся над Средиземным морем редкий ураган "Даниэль" стал причиной рекордного количества осадков, сначала в Греции, а затем он добрался и к Ливии, на севере Африки. Недалеко от города Дерна из-за сильных ливней было разрушено несколько плотин, что привело к страшному наводнению. Из-за этого значительные повреждения получила инфраструктура города, а также погибли тысячи людей и многие остаются пропавшими без вести.

Фотографии, сделанные спутником Sentinel-2, который наблюдает за Землей, показывают масштабы катастрофы в Ливии Фото: space.com

По состоянию на 12 сентября, как уже писал Фокус, сообщалось о том, что в Ливии из-за катастрофы погибло 3 000 человек и почти 10 000 пропали без вести. По состоянию на 14 сентября, как уже писал Фокус, появилась информация о том, что в Ливии могли погибнуть от 18 до 20 тысяч человек.

По словам ученых из Университета Рединга, Великобритания, такие ураганы, как "Даниэль" являются относительно редким событием, и они появляются в среднем от одного до трех раз в год. Но в основном от таких средиземноморских ураганов страдают страны на западе Средиземноморского региона. Поэтому ученые были очень удивлены, что ураган переместился к северной Африке. Вероятно, это является последствия ми изменения климата на планете.

Пострадавший город Дерна, Ливия Фото: space.com

На новых изображениях из космоса, которые сделал спутник Sentinel-2, видны масштабы наводнения в Ливии и тех разрушений, которые они принесли. Здесь четко видны временные озера и речные системы, которые расположились на обычно пустынной местности.

Пострадавший город Дерна, Ливия Фото: space.com

Также снимки последствий действий урагана "Даниэль" сделали спутники Национального управления океанических и атмосферных исследований США. На этих изображениях, сделанных ночью, видны масштабы отключений электроэнергии после прихода урагана. Видно, что многие районы остались без света.

На этих изображениях, сделанных ночью, видны масштабы отключений электроэнергии после прихода урагана Фото: space.com

Спутники американской компании Planet Labs сделали детальные снимки разрушений в городе Дерна, которые появились после появления урагана. Целые кварталы были затоплены водой, а также разрушилось много домов.

Также ученые получили снимки из космоса, сделанные спутниками Sentinel-3 и Meteosat 11, на которых видно, как ураган "Даниэль" бушует над пустыней Сахара.

Ураган "Даниэль" над северной Африкой Фото: space.com

Пик мощности урагана над Ливией наступил 10 сентября, как пишет Space, когда скорость ветра достигала 80 км/час. При этом в то же день в Ливии выпало рекордное количество дождя — за 24 часа уровень осадков достиг 414 мм.

Ураган "Даниэль" над северной Африкой Фото: space.com

Фокус уже писал о том, что американские военные смогли заглянуть внутрь урагана Ли, который появился над Атлантическим океаном, и показали, что там происходит.