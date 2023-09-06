Медузы в небе над Атлантикой. Фотограф запечатлел струи перевернутых молний, вырывающихся из урагана

Эти гигантские струи чрезвычайно редки, в 50 раз мощнее обычных молний и могут достигать границ космоса.

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20 августа фотограф из Пуэрто-Рико Фрэнки Лусено запечатлел проносящуюся мимо штормовую систему, которая вскоре переросла в продолжительный ураган Франклин. Автору снимка удалось запечатлеть редкие "гигантские струи" перевернутых молний, пишет Space.

Лусено отмечает, что перед его глазами вспыхнуло редкое явление природы, когда несколько огромных молний устремились вверх из грозового облака и остановились чуть ниже края космоса. Ученые отмечают, что подобные гигантские струи в 50 раз мощнее обычных молний и в действительности могут достигать края космоса.

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По словам исследователей подобные восходящие молнии известны как гигантские струи. Они представляют собой самый редкий и самый мощный тип молний, которые возникают всего около 1000 раз в год и имеют мощность в 50 раз больше обычных.

Известно, что перевернутые молнии могут подниматься на высоту около 80 километров над поверхностью Земли, касаясь нижней части ионосферы — огромного слоя электрически заряженных частиц, где верхняя часть земной атмосферы встречается с нижней частью космического пространства.

Исследование 2022 года показало, что гигантские струи редко встречаются в сезон ураганов в Атлантике, однако чаще всего о них сообщают в тропических регионах, особенно во время быстро усиливающихся тропических штормов, таких как Франклин.

Любопытно, что ученым известно об этом удивительном явлении всего последние 20 лет, и многое все еще остается загадкой. Например, ученые до си пор не понимают, почему молнии устремляются вверх в небо, а не на землю.

Предполагается, что гигантские летящие вверх молнии могут быть результатом какой-то блокировки, препятствующей выходу молнии через нижнюю часть облака. Однако точный механизм того процесса все еще остается загадкой — потребуются дополнительные исследования, чтобы разгадать эту тайну. Ученые полагают, что в этом году может быть больше шансов наблюдать и изучить подобные молнии, так как сезон ураганов в Атлантике только начался в полную силу.

Ранее Фокус писал о том, что науке известно о загадочной шаровой молнии.