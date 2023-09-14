Хранил тайну пули 60 лет. Агент Секретной службы рассказал, что не так с убийством Кеннеди

Почти 60 лет спустя агент секретной службы Пол Лэндис выступил с новыми показаниями.

Бывший агент секретной службы Пол Лэндис, что был свидетелем трагического убийства президента Джона Кеннеди 22 ноября 1963 года, спустя почти шесть десятилетий после рокового события, выразил скептицизм относительно давней теории "единой пули", которую в народе называют теорией "волшебной пули", пишет IFLScience.

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Пол Лэндис, который находился на подножке автомобиля, ехавшего за президентом, первоначально сообщил, что слышал два выстрела. Однако теперь он утверждает, что слышал залп выстрелов, что противоречит его первоначальным показаниям. Это расхождение является частью более широкого изменения нарратива.

В недавнем интервью New York Times Лэндис раскрыл необычный аспект событий, произошедших в Мемориальной больнице Паркленда вскоре после убийства. Он рассказал, что видел две части пули: одну он оставил без изменений, а другая застряла в кожаном сиденье автомобиля, расположенном непосредственно за местом президента Кеннеди.

Лендис утверждает, что изначально он намеревался сдать последнюю пулю начальству. Однако во время пребывания в больнице он утверждает, что незаметно положил пулю на каталку президента, фактически сохраняя улику рядом с покойным лидером.

Фотография 22 ноября 1963 года

Интересно, что пулю действительно нашли на территории больницы, но на носилках губернатора Джона Б. Коннелли-младшего, который также получил огнестрельное ранение, когда ехал в одной машине с президентом Кеннеди.

Комиссия Уоррена, которой поручили расследовать убийство, впоследствии пришла к выводу, что произведено три выстрела: один — так называемая "единая пуля" — прошла через шею Кеннеди, а затем попала в Коннелли; другая пуля попала в голову Кеннеди, вызвав его смерть; третья пуля не попала, но, возможно, задела бордюр и отлетела осколком, который ранил находившегося рядом гражданского.

Комиссия предположила, что пуля, найденная на носилках Коннелли, вышла из тела губернатора во время его лечения в больнице, что и объясняет ее местонахождение. Однако Лэндис предлагает альтернативный сценарий, согласно которому носилки могли случайно оказаться рядом, и пуля попала из автомобиля Кеннеди на носилки Коннелли. Более того, Лэндис предполагает, что пуля, которую он обнаружил в автомобиле, поверхностно пробила спину Кеннеди, прежде чем вылетела из нее.

Теория "единой пули" уже давно встречает скептицизм, причем не только со стороны тех, кто отстаивает мнение о существовании второго стрелка. Недавние раскрытия Лендиса возродили интерес к этому спору.

Центральным вопросом скептицизма является сохранение целостности пули, которую приписывают винтовке Ли Харви Освальда, несмотря на ее вероятную траекторию прохождения через Кеннеди и Коннелли. Согласно сообщениям, эта пуля претерпела лишь незначительную потерю веса.

Утверждение Лэндиса о том, что пулю переместили, может подпитывать теории заговора, особенно те, которые предполагают наличие второго стрелка. Вывод Комиссии Уоррена о том, что "одна пуля" нанесла ранения и Кеннеди, и Коннели, основывается на предположении о времени, необходимом Освальду для перезарядки винтовки. Однако, фотодоказательства показывают, что Коннелли отреагировал на выстрел лишь через несколько секунд после первой реакции Кеннеди, и это расхождение озадачило Комиссию.

Нежелание Лэндиса разглашать эту информацию связано с его личным потрясением после убийства, которое характеризовалось посттравматическим стрессовым расстройством и нежеланием обсуждать инцидент.

Кроме того, в 2014 году коллега-агент секретной службы, который присутствовал во время покушения, пытался отговорить Лэндиса от того, чтобы он явился с повинной. Лэндис, который ранее был непоколебим в своей вере в то, что стрелял один, теперь сомневается.

"По моему мнению, существуют серьезные несоответствия в его различных заявлениях/рассказах", — заметил агент Клинт Хилл, который мужественно залез на машину Кеннеди в отчаянной попытке спасти его. Он выразил сомнения относительно достоверности рассказа Лэндиса, выделив временной разрыв в 60 лет между событиями и нынешними разоблачениями.

Стоит отметить, что пересмотренный рассказ Лендиса не предполагает участия второго стрелка. Вместо этого он может указывать на возможность того, что пуля, которая якобы "не попала", попала внутрь автомобиля. Кроме того, рассказ Лэндиса сталкивается со скептицизмом со стороны других свидетелей, присутствовавших на месте происшествия, что еще больше усложняет вечную загадку убийства президента Кеннеди.

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