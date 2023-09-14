Неожиданное скрещивание: появился естественный гибрид двух близких видов в Атлантическом океане (фото)

Два разных вида морских звезд создали новый гибридный вид. Возможно так беспозвоночные пытаются адаптироваться к изменению климата.

Ученые впервые обнаружили доказательства межвидового скрещивания между двумя родственными видами морских звезд на севере Атлантического океана. Результаты этого исследования были опубликованы в журнале Molecular Ecology, пишет IFLScience.

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Такие виды морских звезд, как красный астериас (Asterias Rubens) и морская звезда Форбса (Asterias forbesi) обитают на мелководье в прибрежных районах на сере Атлантического океана. Оба вида считаются очень важными для местной экосистемы, так как оказывают сильное влияние на окружающую среду.

По словам ученых, морские звезды съедают доминирующих конкурентов и таким образом они обеспечивают стабильность всей экосистемы. Эти виды морских звезд имеют решающее значение для науки, поскольку они оказывают сильное воздействие на остальных жителей океана в данном регионе. Оба вида являются близкими родственниками и принадлежат к роду Asterias, хотя во время эволюции они разделились примерно 2–3 млн лет назад.

Морская звезда вида Asterias Rubens Фото: Wikipedia

Как выяснили ученые, оба вида скрещивались для получения гибридных морских звезд. Это удалось выяснить после того, как ученые взяли образцы ДНК беспозвоночных из двух видов в трех десятках разных мест по всей территории севера Атлантического океана. Результаты показали, что скрещивание между видами – это массовое явление.

По словам авторов исследования, они впервые получили доказательство существования массового скрещивания экологически важных прибрежных видов. Хотя морские звезды Форбса любят более теплую воду, а беспозвоночные вида красный астериас — прохладную, оказалось, что гибриды эти видов могут обитать и там, и там. То есть гибриды являются адаптированными видами к разным условиям окружающей среды.

Ученые считают, что таким образом морские звезды адаптируются к изменению климата, но это может иметь серьезные последствия как для изначальных видов, которые создали гибриды, так и для всей местной экосистемы.

Морская звезда вида Asterias forbesi Фото: Wikipedia

Авторы исследования указывают на то, что теперь появилось два важных вопроса, на которые пока нет ответа:

Ускорится ли процесс скрещивания между видами, что приведет к вытеснению изначальных видов морских звезд?

Может быть гибриды наоборот спасут оба вида и станут источником комбинированных генов, которые обеспечат большую устойчивость к изменению климата?

Принято считать, что скрещивание между видами является довольно распространенным явлением в природе. Только дальнейшие исследования и время покажут, могут ли морские звезды оказать существенное влияние на окружающую экосистему из-за появления новых гибридов.

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