Неожиданное скрещивание: появился естественный гибрид двух близких видов в Атлантическом океане (фото)
Два разных вида морских звезд создали новый гибридный вид. Возможно так беспозвоночные пытаются адаптироваться к изменению климата.
Ученые впервые обнаружили доказательства межвидового скрещивания между двумя родственными видами морских звезд на севере Атлантического океана. Результаты этого исследования были опубликованы в журнале Molecular Ecology, пишет IFLScience.
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Такие виды морских звезд, как красный астериас (Asterias Rubens) и морская звезда Форбса (Asterias forbesi) обитают на мелководье в прибрежных районах на сере Атлантического океана. Оба вида считаются очень важными для местной экосистемы, так как оказывают сильное влияние на окружающую среду.
По словам ученых, морские звезды съедают доминирующих конкурентов и таким образом они обеспечивают стабильность всей экосистемы. Эти виды морских звезд имеют решающее значение для науки, поскольку они оказывают сильное воздействие на остальных жителей океана в данном регионе. Оба вида являются близкими родственниками и принадлежат к роду Asterias, хотя во время эволюции они разделились примерно 2–3 млн лет назад.
Как выяснили ученые, оба вида скрещивались для получения гибридных морских звезд. Это удалось выяснить после того, как ученые взяли образцы ДНК беспозвоночных из двух видов в трех десятках разных мест по всей территории севера Атлантического океана. Результаты показали, что скрещивание между видами – это массовое явление.Важно
По словам авторов исследования, они впервые получили доказательство существования массового скрещивания экологически важных прибрежных видов. Хотя морские звезды Форбса любят более теплую воду, а беспозвоночные вида красный астериас — прохладную, оказалось, что гибриды эти видов могут обитать и там, и там. То есть гибриды являются адаптированными видами к разным условиям окружающей среды.
Ученые считают, что таким образом морские звезды адаптируются к изменению климата, но это может иметь серьезные последствия как для изначальных видов, которые создали гибриды, так и для всей местной экосистемы.
Авторы исследования указывают на то, что теперь появилось два важных вопроса, на которые пока нет ответа:
- Ускорится ли процесс скрещивания между видами, что приведет к вытеснению изначальных видов морских звезд?
- Может быть гибриды наоборот спасут оба вида и станут источником комбинированных генов, которые обеспечат большую устойчивость к изменению климата?
Принято считать, что скрещивание между видами является довольно распространенным явлением в природе. Только дальнейшие исследования и время покажут, могут ли морские звезды оказать существенное влияние на окружающую экосистему из-за появления новых гибридов.
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