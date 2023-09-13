Как две капли воды. Ученые рассказали, могут ли животные рожать близнецов

Для многих животных рождение нескольких детенышей одновременно является нормой, однако более сложный вопрос заключается в том, являются ли они близнецами.

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Большинство животных на Земле способны родить сразу нескольких детенышей. Например, известно, что кошки и собаки появляются на свет с братьями и сестрами, однако могут ли среди них быть близнецы? На этот вопрос ответили ученые, пишет IFLScience.

Для начала стоит разобраться в том, какие бывают близнецы: однойяйцевые и разнояйцевые. В первом случае один сперматозоид оплодотворил одну яйцеклетку, которая затем разделилась на две отдельные клетки и они впоследствии развились в двух идентичных детей. Фактически у них одна и та же ДНК, чем и обусловлена их идентичность. Во втором случае две отдельные яйцеклетки были оплодотворены по отдельности в одно и то же время. В результате каждый близнец обладает собственным набором генов от матери и отца. Ученые отмечают, что разнояйцевые близнецы, как правило, также похожи друг на друга, как и любые братья и сестры.

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По словам исследователей из Университета штата Миссисипи, каждый вид животных имеет свое стандартное количество потомков за одно рождение. Например, исследование, в котором было изучено более 10 000 пометов чистокровных собак, показало, что среднее количество щенков зависит от размера породы. Например, миниатюрные собаки, в среднем дают около 3,5 щенка на помет, тогда как более крупные — более 7.

В то же время двойня наиболее распространенный результат беременности у коз, хотя козы-матери могут родить и одного детеныша, и более крупные пометы. Ученые отмечают, что у овец часто рождаются двойни, но чаще всего встречаются однополые ягнята.

Лошади и коровы, как правило, рождают лишь одного теленка за раз, однако у этих видов также не исключены двойни. Однако рождение двойни у крупного рогатого скота может привести к осложнениям при родах у коров и низкорослым телятам, что в дальнейшем приведет к снижению выживаемости. Аналогичный риск с двойнями прослеживается и у лошадей.

По словам доцента кафедры ветеринарной медицины Трейси Джаффе, фактически, многие животные в действительности могут родить близнецов. Однако более сложный вопрос заключается в том, являются ли эти детеныши, рожденные вместе, однояйцевыми или разнояйцевыми близнецами.

У самок собак и кошек одновременно происходит овуляция нескольких яйцеклеток. Оплодотворение отдельных яйцеклеток разными сперматозоидами самца приводит к образованию нескольких эмбрионов. Таким образом щенки и котята оказываются братскими, но не идентичными, даже если будут выглядеть очень похоже.

Биологи считают, что однояйцевые близнецы у большинства животных встречаются очень редко. Сложность заключается в том, что многие братья и сестры животных выглядят очень похожими, однако потребуется провести тест ДНК, чтобы подтвердить, что они имеют общие гены. Ученые отмечают, что существует лишь одно задокументированное сообщение об идентичных собаках-близнецах было подтверждено тестированием ДНК. Однако ученые не так часто проводят тесты ДНК детенышей, чтобы в действительности понимать насколько часто это может происходить

Джаффе отмечает, что в данный момент ученые еще во многом не уверены, когда речь идет о близнецах других видов. Потребуется больше исследований, чтобы разобраться в этом вопросе.

Ранее Фокус писал о том, что ученые изучили близнецов, выросших порознь в разных странах.