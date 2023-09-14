Несподіване схрещування: з'явився природний гібрид двох близьких видів в Атлантичному океані (фото)

Два різні види морських зірок створили новий гібридний вид. Можливо так безхребетні намагаються адаптуватися до зміни клімату.

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Учені вперше виявили докази міжвидового схрещування між двома спорідненими видами морських зірок на півночі Атлантичного океану. Результати цього дослідження були опубліковані в журналі Molecular Ecology, пише IFLScience.

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Такі види морських зірок, як червоний астеріас (Asterias Rubens) і морська зірка Форбса (Asterias forbesi) мешкають на мілководді в прибережних районах на середині Атлантичного океану. Обидва види вважаються дуже важливими для місцевої екосистеми, оскільки мають сильний вплив на навколишнє середовище.

За словами вчених, морські зірки з'їдають домінуючих конкурентів, і таким чином вони забезпечують стабільність всієї екосистеми. Ці види морських зірок мають вирішальне значення для науки, оскільки вони чинять сильний вплив на інших мешканців океану в цьому регіоні. Обидва види є близькими родичами і належать до роду Asterias, хоча під час еволюції вони розділилися приблизно 2-3 млн років тому.

Морська зірка виду Asterias Rubens Фото: Wikipedia

Як з'ясували вчені, обидва види схрещувалися для отримання гібридних морських зірок. Це вдалося з'ясувати після того, як учені взяли зразки ДНК безхребетних із двох видів у трьох десятках різних місць по всій території півночі Атлантичного океану. Результати показали, що схрещування між видами — це масове явище.

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За словами авторів дослідження, вони вперше отримали доказ існування масового схрещування екологічно важливих прибережних видів. Хоча морські зірки Форбса люблять теплішу воду, а безхребетні виду червоний астеріас — прохолоднішу, виявилося, що гібриди цих видів можуть мешкати і там, і там. Тобто гібриди є адаптованими видами до різних умов навколишнього середовища.

Вчені вважають, що таким чином морські зірки адаптуються до зміни клімату, але це може мати серйозні наслідки як для початкових видів, які створили гібриди, так і для всієї місцевої екосистеми.

Морська зірка виду Asterias forbesi Фото: Wikipedia

Автори дослідження вказують на те, що тепер з'явилося два важливих питання, на які поки що немає відповіді:

Чи прискориться процес схрещування між видами, що призведе до витіснення початкових видів морських зірок?

Можливо, гібриди навпаки врятують обидва види і стануть джерелом комбінованих генів, які забезпечать більшу стійкість до зміни клімату?

Прийнято вважати, що схрещування між видами є досить поширеним явищем у природі. Лише подальші дослідження та час покажуть, чи можуть морські зірки суттєво вплинути на навколишню екосистему через появу нових гібридів.

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