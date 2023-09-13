Мимовільне тяжіння. Щось змушує сотні акул збиратися в одній точці океану

Дослідники виявили, що одні з найрідкісніших хижаків в океані збираються в один і той самий час.

Related video

Повний місяць — мабуть, не найкращий час для прогулянки океаном. Дослідники виявили, що саме в цей період сотні найрідкісніших і таких, що перебувають під загрозою зникнення, акул на Землі збираються в одній точці океану, перетворюючи його на найнебезпечніше місце на Землі, пише IFLScience.

Дослідники вважають, що цей акулячий шабаш якось пов'язаний із місячними циклами, проте до кінця не розуміють, чому це відбувається. Утім, деякі дивовижні відкриття вченим все ж вдалося зробити.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Велика акула-молот (Sphyrna mokarran) стала об'єктом дослідження, метою якого було дізнатися більше про те, як ці тварини поводяться в центральній частині Тихого океану. Під час дослідження вчені зробили низку знімків і виміряли акул-молотів у двох регіонах Французької Полінезії: атолах Рапнгіроа і Тікехау.

Влітку 2020 і 2021 голів у цих місцях було помічено велику кількість рідкісних акул-молотів, які вельми рідко зустрічаються в інший час. Цікаво, що переважно ці великі групи складалися з дорослих самок, які ніби стікалися на якийсь шабаш в океані на повний місяць.

Раніше вчені також виявили, що повний Місяць приваблює окоподібного орлиного ската (Aetobatus ocellatus), який є улюбленою закускою акул-молотів. Відомо, що великі акули-молоти мігрують одночасно з наявністю їжі, а їхнє численне скупчення в цих регіонах в океані спостерігалося не один рік поспіль. У результаті вчені дійшли висновку, що така поведінка акул може бути пов'язана з годуванням.

Автори дослідження припускають, що акули користуються міграцією окоподібних скатів, а тому з'являються щороку в одному й тому ж місці, щоб вдосталь поласувати здобиччю. Небагато досліджень A. ocellatus було проведено у Французькій Полінезії, проте спільне скупчення косяків скатів — це поведінка, яка, як відомо, пов'язана з фазами розмноження

Утім, дослідники зазначають, що цей зв'язок між навалою великих акул-молотів і окоподібних скатів-орляків слід інтерпретувати досить обережно. Науковці не виключають, що поведінка морських мешканців також може бути пов'язана з якимись екологічними або біотичними факторами, які призводять до збільшення чисельності обох видів у цій точці океану.

Дослідники планують продовжити роботу, щоб розгадати таємницю таємничого скупчення великих акул-молотів у цих точках океану і зрозуміти, чи є тут зв'язок зі збільшенням чисельності скатів у ці ж періоди часу.

Раніше Фокус писав про те, що величезна біла акула припливла на "шабаш" біля берегів Кейп-Коду.