Столкнулись со смертью и выжили. Хемингуэй с женой пережили авиакатастрофы с разницей в один день

Писатель описал это ужасное испытание в письме, которое продали на аукционе за 237 055 долларов.

В 1954 году в жизни известного писателя Эрнеста Хемингуэя произошло довольно печальное событие, когда он находился в воздухе над ландшафтами Уганды, пишет Smithsonian Magazine.

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На тот момент Хемингуэй, которому было около 50 лет, нанял небольшой самолет вместе со своей четвертой женой, Мэри Уэлш, с единственной целью — совершить живописную экскурсию. Их путешествие в воздухе прервало, когда самолет нечаянно задел телеграфный провод, что привело к стремительному падению на опасные берега Нила. Застряв в дикой местности, троица была вынуждена провести ночь под открытым небом, единственным утешением для них стали ограниченные запасы пива и виски.

На рассвете их положение изменилось к лучшему, когда туристическое судно заметило их и помогло перевезти в ближайший населенный пункт. Там они сели на другой самолет, который должен был безопасно вывезти их из Уганды.

Вскоре после взлета этот самолет вспыхнул пламенем. Пилот быстро разбил иллюминатор и сумел вытащить Мэри Уэлш, хотя и с большим трудом. Хемингуэю не оставалось ничего другого, кроме как самому выбить стекло головой. Как следствие, он получил сильное сотрясение мозга и перелом черепа.

Недавно внимание привлекло письмо, написанное Хемингуэем. Оно проливает свет на эти чрезвычайные несчастные случаи. Его продали за 237 055 долларов США. Этот документ возродил интерес к двум ужасным инцидентам, что пережил Хемингуэй, а также предлагает острое понимание травм, которые, несмотря на его беспечное отношение к ним, бросят долгую тень на остальную его жизнь.

Через несколько месяцев после авиакатастрофы Хемингуэй, находясь на лечении в Венеции, написал четырехстраничное послание к своему адвокату Альфреду Райсу. В этой переписке писатель углубился в различные личные и финансовые проблемы, прежде чем рассказать о произошедших авиакатастрофах.

Он объяснял: "Не мог писать письма из-за того, что моя правая рука обгорела до костей, и ее сводило судорогой (все еще немного сводит, но ожоги в порядке)". Хотя его обожженные конечности заживали, писатель вспоминал о постоянных внутренних травмах: "Проблема внутри, где у меня разорвана правая почка, повреждена печень и селезенка. Я чувствую себя слабым от большого внутреннего кровотечения. Я был хорошим мальчиком и старался отдыхать".

Кроме того, он сообщил о травмах, которые получила его жена Мэри. "У Мэри был большой шок, ее память еще не очень четкая, и ей понадобится немало времени, чтобы прийти в себя", — сказал он.

Несчастливая экскурсия была организована в качестве рождественского подарка для Мэри Уэлш. Супруги наняли скромный самолет с целью посетить водопад Мерчисон, место, которое называют "одним из самых труднодоступных мест в Уганде, где царят крокодилы, слоны, буйволы, львы и другая крупная дичь, и одним из самых красивых".

В последующие годы последствия травм головы Хемингуэя начали сказываться. Как утверждал психиатр Эндрю Фара во время лекции в 2017 году, Хемингуэй пережил "по меньшей мере девять серьезных сотрясений мозга в течение своей жизни".

Хемингуэй, вероятно, боролся с постконтузионными синдромами, подобными тем, что поражают современных футболистов. Исследователь заметил: "Именно после второй авиакатастрофы его когнитивные способности начали ослабевать. Его память ухудшилась, и он страдал от постоянных головных болей".

Несмотря на длительные последствия этих аварий, переписка Хемингуэя сразу после них излучала неожиданное ощущение оптимизма. Заканчивая свое письмо, он писал: "У нас все в порядке". Писатель подписался с присущей ему лаконичностью и теплотой: "С наилучшими пожеланиями... Эрни".

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