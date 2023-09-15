Археологи нашли в Турции оттиски печатей, которые могут изменить историю хеттов (фото)

Среди выдающихся открытий исследовательской группы — древние оттиски печатей, связанные с царем Хаттусили III, его женой Пудухепой и их потомками.

Во время раскопок вблизи деревни Каялипинар, расположенной в центральной Анатолии, Турция, нашли оттиск печати, связанный с Хаттусили III. Хаттусили III, известный своей ролью в битве при Кадеше и последующим Кадешским мирным договором, является одной из самых известных фигур в хеттской истории, пишет Arkeonews.

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Его правление стало свидетелем не только военных побед, но и значительных религиозных реформ в хеттском царстве, а также широких дипломатических отношений с господствующими державами его эпохи, такими как Египет и Ассирия.

Правление Хаттусили III длилось с 1267 по 1237 год до нашей эры. Археологические исследования в Каялипинари продолжаются с 2004 года, открывая сокровищницу эпиграфических находок и подтверждая, что это место было хеттским городом имперского периода. Сотрудничая с международными учеными, доктор Чигдем Манер, доцент кафедры археологии и искусствоведения Университета Коч, сообщает о значительном прогрессе на месте раскопок.

Она отметила, что их раскопки в селе Каялипинар начались в 2021 году и продолжились примерно на 2,5 месяца в этом году. Она показала, что хотя ранее этот населенный пункт считался поселением древнеассирийского и хеттского периодов, недавние находки и архитектурные свидетельства значительно расширили его историческую хронологию, которая охватывает около 1 000 лет. Это подкрепляет мысль о том, что Каялипинар играл ключевую роль на протяжении тысячелетий.

Среди выдающихся открытий исследовательской группы — древние оттиски печатей, связанные с царем Хаттусили III, его женой Пудухепой и их потомками Фото: АА

Среди выдающихся открытий исследовательской группы — древние оттиски печатей, связанные с царем Хаттусили III, его женой Пудухепой и их потомками. Кроме того, найдены отпечатки глиняной печати с отличиями старшего сына царя Нерикайли, а также фрагменты клинописных табличек с подробностями о фестивалях и практике гадания.

Команда провела раскопки в четырех разных районах, обнаружив как значительные архитектурные руины, так и важные артефакты. Доктор Манер выделила отпечатки печатей как заслуживающие особого внимания, предполагая, что они могут переосмыслить хеттскую историю.

Эти печати, отпечатанные на глине, удивительно хорошо сохранились на протяжении веков и найдены на территории сожженного сооружения.

В то время как административные сооружения хеттской эпохи идентифицировали, религиозные сооружения остаются неуловимыми, хотя большинство найденных надписей имеют религиозный характер. Будущие усилия направлены на выявление храмов и, в идеале, на выявление политических текстов.

В тот период вокруг деревянных табличек обматывали веревки, на которые наносили оттиски печатей. Хотя эти печати сохранились, деревянные таблички превратились в пепел в результате сжигания, давая необычное представление о хеттских традициях той эпохи.

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