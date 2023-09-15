Ночные совы, осторожно: раскрыта серьезная и неочевидная опасность частого недосыпания

Ученые выяснили, что недостаточное количество сна может привести к развитию серьезных заболеваний мозга, а восстановиться от опасного недосыпа смогут далеко не все.

В наше время, когда жизнь бьет ключом на каждом углу и за ней порой сложно угнаться, быстрый ее ритм и частый недостаток сна стали для нас обыденностью. Но, оказывается, недосыпание может быть не только причиной постоянной усталости. Новые исследования показывают, что недосыпание может привести к более серьезным проблемам с мозгом, таким как болезнь Альцгеймера, пишет ScienceAlert.

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Исследователи обнаружили белок, который, по-видимому, играет решающую роль в таком пагубном влиянии на наш мозг. В своей новой научной работе, авторы выяснили, что, когда мышей лишали сна, в их организме снижалось количество белка, называемого плейотрофином (PTN). Этот белок играет важную роль в защите клеток мозга в области, называемой гиппокампом. Она отвечает за наше обучение и память, тем самым являясь одной из важнейших областей мозга, оказывающих большое влияние на нашу повседневную жизнь.

Ученые из Медицинского университета Биньчжоу, Китай, провели эксперимент, в котором намеренно не давали спать мышам, имитируя бессонницу. Затем мышей, лишенных сна, проверяли на то, насколько хорошо они могут ориентироваться в лабиринте и распознавать новые объекты. Идея заключалась в том, чтобы проверить, не пострадали ли их способности к обучению и запоминанию. Мыши, не получавшие достаточного количества сна, показали низкие результаты.

Но более интересным оказалось то, что происходило в их мозге. Когда исследователи посмотрели на белки мозга, они заметили различия между недосыпающими и хорошо отдохнувшими мышами. В мозге уставших мышей были обнаружены изменения в 164 белках. И многие из этих изменений были связаны с такими заболеваниями мозга, как болезни Альцгеймера, Паркинсона и Хантингтона.

Следуя этой информации можно сделать простое заключение: "Ну что ж, стоит мне выспаться, и все будет в порядке". Но не так быстро, ведь исследование дало неоднозначные результаты, несущие как хорошую, так и плохую новость. Хорошая заключается в том, что, когда исследователи дали мышам возможность выспаться, уровень белка PTN действительно повысился. Но плохая новость состоит в том, что не все из нас смогут так легко восстановиться. Исследователи обнаружили, что некоторые люди могут быть генетически предрасположены к более серьезным последствиям недостатка сна. Это означает, что некоторые из нас могут быть подвержены более высокому риску столкнуться с проблемами мозга из-за недостатка сна в силу своих генов.

Если вы соединяете эти точки, то, возможно, понимаете, насколько важен сон для здоровья нашего мозга и почему так важно не доходить до момента, когда потребуется восстановление от его недостатка. Особенно если учесть, что другие исследования уже показали связь между PTN и болезнью Альцгеймера у людей.

Поэтому, хотя просмотр любимых передач до поздней ночи может показаться заманчивым, возможно, стоит нажать на кнопку "пауза" и отдать предпочтение сну. Ведь все эти развлечения подождут нас, а наше здоровье имеет ограниченный запас, который, часто, невозможно попросту восполнить. А если вы испытываете проблемы со сном, то обращение к специалисту может стать шагом в правильном направлении и залогом беззаботной старости.

Данное исследование подчеркивает важность постоянного и достаточно сна для защиты нашего мозга. По заявлению ученых, полученные ими результаты позволяют по-новому определить потенциальные маркеры нарушений работы мозга, связанных со сном, что дает надежду, что понимание этих маркеров позволит нам в будущем лучше справляться с неврологическими проблемами и более осмысленно подходить к ежедневным привычкам, являющимися фундаментом крепкого здоровья в старости.

Ранее Фокус писал о смертельной опасности частого недосыпа и пересыпания. К счастью, исследователи считают, что эти негативные последствия все же можно нейтрализовать с помощью одной хитрости.

Также Фокус писал о том, что болезнь Альцгеймера развивается совсем не так, как раньше считалось. Ученые ставят под сомнение роль одного из ключевых гормонов в развитии болезни Альцгеймера.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.