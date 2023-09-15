Вода может стать на вес золота: насколько близки к концу ее запасы, рассказали ученые

Вопрос доступности важной для выживания воды для миллионов людей уже все чаще поднимается в мире, но по прогнозам ученых, ситуация может ухудшиться.

В эпоху глобального потепления и катаклизмов человечество в разных уголках планеты все чаще сталкивается с отсутствием доступа к питьевой воде. И пока одни ученые рисуют апокалиптические картины бескрайних пустошей, а другие уверяют, что это нормальное явление, есть некоторые важные нюансы всего происходящего и грядущие изменения, к которым человечеству надо подготовиться, пишет IFLScience.

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Закончится ли когда-нибудь вода в мире? Этот вопрос может показаться почти потусторонним, но он привлекает внимание многих представителей научного сообщества. Наука и эксперты предлагают разобраться в этой актуальной проблеме, но сначала — хорошая новость: вода в мире не закончится совсем. Однако есть прогнозы и опасения, о которых мы должны знать.

Вода есть везде, она покрывает 70% территории нашей планеты. Но подавляющее ее — это соленая морская вода, которая не годится ни для питья, ни для сельского хозяйства, ни для большинства наших повседневных нужд. Настоящим сокровищем является пресная вода, которая составляет всего лишь 3% от всей воды на Земле. И большая ее часть заперта в ледяных шапках и ледниках нашей планеты. Это означает, что лишь небольшая часть воды с легкостью доступна для нас.

В связи с изменением климата засухи становятся все более частыми и сильными. Это не способствует улучшению ситуации с пресной водой. К этому следует добавить тот факт, что сельское хозяйство, являющееся важнейшей составляющей питания растущего населения планеты, требует значительного количества именно пресной воды. В частности, на сельское хозяйство приходится почти 70% ее забора.

Если говорить о цифрах, то отчет ООН на Конференции по водным ресурсам 2023 дает четкую картину нашего будущего: к концу 2023 года 2 млрд. человек, то есть каждый четвертый житель Земли, не будут иметь доступа к чистой питьевой воде. Вспомните такой город, как Кейптаун, который в 2018 году был страшно близок к тому, чтобы остаться без воды. Жителям пришлось резко и капитально сократить потребление воды. Несмотря на то что город избежал кризиса "нулевого дня", когда вода могла полностью закончиться, это является поучительным примером для остального мира.

И Кейптаун — не единичный случай. С подобными проблемами могут столкнуться такие крупные города, как Лондон, Токио и Майами. Но настоящая боль заключается в том, что больше всего пострадают те районы, которые и так находятся в неблагоприятном положении: более бедные регионы и общины.

На карту поставлено нечто большее, чем просто пересохшее горло и уменьшенное количество потребления воды. Нагрузка на водные ресурсы может изменить наш мир. Могут возникнуть конфликты из-за доступа к воде, и до 700 млн. человек могут быть вынуждены покинуть свои дома из-за нехватки воды уже в этом десятилетии. Войны за нефть и привычные нам, по новостям, ресурсы могут уйти в прошлое, оставив трон для конфликтов на почве критически важной для нашего выживания воды, что только поспособствует ужесточению любого такого столкновения.

Одним словом, хотя мы, скорее всего, и не увидим мир, в котором все краны пересохнут, о будущем нашей пресной воды стоит задуматься. Мы должны быть активными в своих усилиях по управлению и сохранению этого ценного ресурса не только для нас, но и для будущих поколений. Поэтому ученые призывают нас гораздо более консервативно относиться к необязательному расходу этого жизненно важного ресурса в нашей повседневной жизни. Возможно, многим из нас не стоит больше оставлять включенным кран, отлучаясь на несколько минут от раковины.

Ранее Фокус писал о катастрофических масштабах загрязнения свинцом пресной воды. Проведя новое масштабное исследование, ученые узнали поистине ужасающие масштабы загрязнения воды свинцом и смертельные последствия этого для человечества.

Также Фокус писал о причинах ускоренного исчезновения питьевой воды на Земле. За последние 30 лет исчезло в 17 раз больше воды, чем находится в самом большом водохранилище США.