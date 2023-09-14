Проникает в каждый дом и убивает миллионы. Ученые раскрыли масштабы свинцового загрязнения

Проведя новое масштабное исследование, ученые узнали поистине ужасающие масштабы загрязнения воды свинцом и смертельные последствия этого для человечества.

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Многие из нас слышали об отравлении свинцом, особенно когда речь идет о старых водопроводных трубах или некоторых красках в старых зданиях. Но новое исследование показало, что опасность свинца может быть более значительной, чем мы думали раньше, пишет ScienceAlert.

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Согласно новому исследованию, воздействие свинца может быть причиной более пяти миллионов смертей в год — это число сравнимо с последствиями серьезного загрязнения воздуха. И это касается не только взрослых. В развивающихся странах дети, подвергающиеся воздействию свинца, теряют в среднем около шести баллов IQ каждый. Это может казаться незначительными цифрами, но в долгосрочной перспективе представляет серьезную угрозу развитию и стабильности многих регионов.

Свинец долгое время использовался в бензине, пока мы не осознали его вредное воздействие на здоровье, особенно его связь с сердечно-сосудистыми заболеваниями и влияние на развивающийся мозг маленьких детей. Поэтому этилированный бензин был запрещен во всем мире. Однако это не означает, что мы защитили себя и своих детей от воздействия свинца. Люди по-прежнему могут контактировать с этим вредным веществом через пищу, почву, некоторые кастрюли и сковородки, удобрения, косметику, батарейки и т.д.

Пара исследователей решила глубже изучить этот вопрос. Их исследование оказалось принципиально новым и открыло научному миру важную информацию. Когда они изучили полученные данные, даже они были ошеломлены цифрами. Согласно результатам исследования, в 2019 году около 5,5 млн. взрослых могли умереть от сердечно-сосудистых заболеваний, вызванных воздействием свинца. При этом 90% из них находились в странах с низким уровнем дохода. Если их модель верна, то это означает, что воздействие свинца может быть более значимым фактором развития сердечно-сосудистых заболеваний, чем даже курение или высокий уровень холестерина.

Исследование не ограничилось только сердечно-сосудистыми заболеваниями у взрослых. В исследовании также приводится статистика, касающаяся детей. Только в 2019 г. во всем мире дети в возрасте до пяти лет в совокупности потеряли 765 млн. баллов IQ из-за воздействия свинца. И подавляющее большинство этих случаев приходится на развивающиеся страны.

Что касается экономических затрат, по данным исследования, в 2019 году они составили 6 трлн. долларов США, что составляет около 7% от всего мирового экономического дохода за этот год.

Откуда же взялись эти пугающие цифры? Для получения результатов исследователи использовали данные об уровне свинца в крови в 183 странах. В отличие от предыдущих исследований, в которых основное внимание уделялось тому, как свинец повышает артериальное давление, в данном исследовании рассматривались другие потенциальные проблемы с сердцем, вызываемые свинцом. Такой более широкий взгляд на проблему может объяснить, почему полученные результаты значительно превышают предыдущие.

Разумеется, как и в случае с любым новаторским исследованием, есть и скептики. Эксперт по загрязнению воздуха и здоровью населения из Великобритании Рой Харрисон отметил, что, несмотря на интригующий характер исследования, в нем есть свои неопределенности. Например, применение данных, полученных в США, ко всему земному шару может быть не совсем корректным. Кроме того, во многих случаях исследователи использовали расчетные данные, а не реальные анализы крови.

Однако Ричард Фуллер из неправительственной организации Pure Earth отметил, что при проведении реальных анализов крови в развивающихся странах часто обнаруживается более высокий уровень свинца, чем предполагалось в данном исследовании. Он подчеркнул роль предметов повседневного обихода в отравлении свинцом, особенно в бедных странах. В отчете Pure Earth показано, что такие предметы, как металлические кастрюли, керамическая посуда, краска и даже игрушки, имеют высокий уровень загрязнения свинцом.

Отравление свинцом, как показало данное исследование, может быть более актуальной проблемой глобального здравоохранения, чем мы думали. Хотя для подтверждения этих результатов, безусловно, необходимы дополнительные исследования, они напоминают о том, как важно осознавать, чему мы подвергаемся и какое воздействие это может оказать на наше здоровье и будущие поколения.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.