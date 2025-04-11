Вспомнил договор 1944 года: Дональд Трамп заявил, что Мексика ворует воду у фермеров из Техаса

Президент США заявил, что Мексика должна штату Техас "1,3 миллиона акрофутов воды" и против нее введут пошлины и санкции, если она не будет выполнять Водный договор 1944 года. В Мексике ответили, что у них уже три года засуха.

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Об этом пишет Newsweek.

Замечания Трампа последовали за решением в прошлом месяце остановить поставки воды в Тихуану. Это был первый случай, когда США задержали такую ​​поставку. Мексиканские власти назвали трехлетнюю засуху одной из причин срыва поставок.

О том, что Мексика якобы "ворует" воду, Дональд Трамп написал в посте на Truth Social: "Это очень несправедливо, и это очень сильно вредит фермерам южного Техаса. В прошлом году единственный сахарный завод в Техасе закрылся, потому что Мексика воровала воду у техасских фермеров. Тед Круз возглавлял борьбу за то, чтобы южный Техас получил причитающуюся ему воду, но Сонный Джо отказался пошевелить пальцем, чтобы помочь фермерам".

Президент США заявил, что этому теперь наступит конец, так как он проследит, что бы Мексика не нарушала договоры и не наносила вред фермерам Техаса.

"Еще в прошлом месяце я приостановил поставки воды в Тихуану, пока Мексика не выполнит Водный договор 1944 года. Мой министр сельского хозяйства Брук Роллинз выступает в защиту фермеров Техаса, и мы продолжим ужесточать меры, включая пошлины, и, возможно, даже санкции, пока Мексика не выполнит Договор и даст Техасу воду", — сообщил Трамп.

Согласно условиям многолетнего договора о вододелении, Мексика обязана поставлять 1,75 миллиона акрофутов воды в США каждые пять лет по реке Рио-Гранде, в то время как США ежегодно поставляют 1,5 миллиона акрофутов из реки Колорадо. Акрофут воды — это количество воды, необходимое для затопления 1 акра (0.4 гектара) на глубину 1 фут (30 сантиметров). Это примерно такое количество воды, которого достаточно, чтобы заполнить примерно половину олимпийского бассейна.

Соглашение между США и Мексикой предполагает создание сложной системы плотин и водохранилищ для направления потока.

В ответ на пост Трампа президент Мексики Клаудия Шейнбаум сослалась на трехлетнюю засуху и заявила, что Мексика соблюдает договор, насколько это возможно.

Шейнбаум сообщила, что в среду в Государственный департамент США было направлено "комплексное" предложение по решению этого вопроса.

"Я уверена, что, как и по другим вопросам, соглашение будет достигнуто", — сказала она.

Но источники в правительстве Мексики заявили, что "ожидания США должны основываться на реальности. Мы не можем поставлять воду, которой не существует".

Напомним, 1 марта министр обороны США Пит Хегсет говорил, что не исключает войну с Мексикой, если там не остановят контрабанду фентанила в США.