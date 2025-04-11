Згадав договір 1944 року: Дональд Трамп заявив, що Мексика краде воду у фермерів із Техасу

Президент США заявив, що Мексика заборгувала штату Техас "1,3 мільйона акрофутів води" і проти неї запровадять мита та санкції, якщо вона не виконуватиме Водний договір 1944 року. У Мексиці відповіли, що в них уже три роки посуха.

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Про це пише Newsweek.

Зауваження Трампа послідували за рішенням минулого місяця зупинити постачання води в Тіхуану. Це був перший випадок, коли США затримали таке постачання. Мексиканська влада назвала трирічну посуху однією з причин зриву поставок.

Про те, що Мексика нібито "краде" воду, Дональд Трамп написав у пості на Truth Social: "Це дуже несправедливо, і це дуже сильно шкодить фермерам південного Техасу. Минулого року єдиний цукровий завод у Техасі закрився, тому що Мексика крала воду в техаських фермерів. Тед Круз очолював боротьбу за те, щоб південний Техас отримав належну йому воду, але Сонний Джо відмовився поворухнути пальцем, щоб допомогти фермерам".

Президент США заявив, що цьому тепер настане кінець, оскільки він простежить, що б Мексика не порушувала договори і не завдавала шкоди фермерам Техасу.

"Ще минулого місяця я призупинив постачання води в Тіхуану, поки Мексика не виконає Водний договір 1944 року. Мій міністр сільського господарства Брук Роллінз виступає на захист фермерів Техасу, і ми продовжимо посилювати заходи, включно з митами і, можливо, навіть санкціями, доки Мексика не виконає Договору і дасть Техасу воду", — повідомив Трамп.

Згідно з умовами багаторічного договору про вододілення, Мексика зобов'язана постачати 1,75 мільйона акрофутів води до США кожні п'ять років річкою Ріо-Гранде, тоді як США щороку постачають 1,5 мільйона акрофутів з річки Колорадо. Акрофут води — це кількість води, необхідна для затоплення 1 акра (0.4 гектара) на глибину 1 фут (30 сантиметрів). Це приблизно така кількість води, якої достатньо, щоб заповнити приблизно половину олімпійського басейну.

Угода між США і Мексикою передбачає створення складної системи гребель і водосховищ для спрямування потоку.

У відповідь на пост Трампа президент Мексики Клаудія Шейнбаум послалася на трирічну посуху і заявила, що Мексика дотримується договору, наскільки це можливо.

Шейнбаум повідомила, що в середу до Державного департаменту США було направлено "комплексну" пропозицію щодо вирішення цього питання.

"Я впевнена, що, як і з інших питань, угоду буде досягнуто", — сказала вона.

Але джерела в уряді Мексики заявили, що "очікування США мають ґрунтуватися на реальності. Ми не можемо постачати воду, якої не існує".

Нагадаємо, 1 березня міністр оборони США Піт Гегсет говорив, що не виключає війну з Мексикою, якщо там не зупинять контрабанду фентанілу в США.