В Китае обнаружили первый в мире кратер на вершине горы, возникший после удара астероида (фото)

Впадина шириной почти в 1,6 км на вершине китайской горы на самом деле является местом падения космического камня.

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Matter and Radiation at Extremes, ученые выяснили, что впадина, разделяющая гору на северо-востоке Китая на две части, является первым в мире подтвержденным ударным кратером, пишет Live Science.

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Ученые пока не знают точно, когда именно в прошлом упал астероид на Землю, чтобы оставить круглую впадину шириной 1,6 км на вершине горы в Китае, что привело к разделению этой вершины на две части — Передний Байцзифэн и Задний Байцзифэн. Но на данный момент этот кратер является первым в мире подобным ударным объектом, который расположен на вершине горы.

Обе вершины усеяны фрагментами горной породы, что указывает на древнее ударное событие, которое привело к появлению кратера между ними. Китайские ученые собрали образцы песчаника и гранита с поверхности кратера и изучили кварцевые минералы, которые находятся внутри.

Впадина шириной почти в 1,6 км на вершине китайской горы на самом деле является местом падения космического камня Фото: Live Science

Под воздействием огромной температуры и давления кварц меняется особым образом, поэтому ученые искали признаки того, что изменения произошли после падения астероида. В результате исследования ученые обнаружили эти признаки в местной горной породе. Гранит, обнаруженный в кратере, образовался в период между 150 и 172 млн лет назад, поэтому ученые считают, что удар астероида произошел позже, но когда именно пока неизвестно.

С другой стороны, ученые выяснили, что некоторые горные породы, обнаруженные в этом кратере, похожи на образцы, которые были обнаружены в другой китайском ударном кратере Илань. Поэтому есть вероятность, что оба кратера могли появиться примерно в одно и то же время. Кратер Илань, как уже писал Фокус, появился примерно 49 тысяч лете назад и является самым большим из известных ударных кратеров на Земле за последние 100 тысяч лет. Его ширина составляет примерно 1,8 км.

Также китайские ученые предполагают, что на северо-западе Китая может скрываться ударный кратер, образовавшийся после падения астероида, который скрыт под землей и на его местоположение указывают поверхностные породы. Этот кратер может быть похожим на тот, который был обнаружен в Австралии. Как уже писал Фокус, диаметр этого кратера составляет примерно 520 км. Астероид, вызвавший появление этой структуры, упал на Землю примерно 400 млн лет назад.

Фокус уже писал о том, что астрономы впервые обнаружили кратер огромных размеров на карликовой планете на краю Солнечной системы.

Также Фокус писал о том, что ученые рассказали, что стирает старые ударные кратеры с лица нашей планеты. Исследователи считают, что самые древние шрамы от ударов астероидов на теле Земли могут быть утеряны навсегда.