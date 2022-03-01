В форме полумесяца. На Земле нашли самый большой кратер за последние 100 тысяч лет

Почти двухкилометровый кратер на северо-востоке КНР образовался при падении метеорита около 50 тысяч лет назад.

Группа австрийских и китайских ученых подтвердила, что круглый горный хребет в китайской провинции Хэйлунцзян является кратером, которого они назвали Илань в честь близлежащего города. Он образовался в результате удара астероида, пишет Phys.org.

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Еще в 2019 году группа исследователей заметила нечто похожее на кратер в горах северо-восточного Китая. В прошлом году ученые изучили новые спутниковые снимки этого места и все больше убеждались в том, что это был кратер, а затем решили изучить его вблизи.

В дополнение к исследованию кратера и прилегающей к нему территории команда пробурила его центр, получив образцы с уровня, расположенного ниже 100-метрового слоя осадочных пород.

Изучение кернов показало, что дно кратера было сделано из отложений древнего озера, которое позже превратилось в болото. Под ним лежала плита из брекчированного гранита толщиной почти 320 м вместе с гранитными обломками и фрагментами, которые свидетельствуют о разрушении коренных пород из-за очень мощного столкновения.

Кроме того эксперты обнаружили каплевидные осколки и кусочки стекла, пронизанные крошечными отверстиями, образованными пузырьками газа, эти особенности также указывают на то, что в этом месте произошел удар высокой интенсивности.

Ширина кратера составляет примерно 1,85 км, а его южный край почти не видно из-за чего он похож на полумесяц. Высота обода в его самой высокой точке достигает примерно 152 м.

Что касается даты формирования кратера, то она составляет примерно 46 000 — 53 000 лет назад, к такому выводу ученые пришли, проведя радиоуглеродное датирование древесного угля и отложений старого озера. Определить размер астероида, сформировавшего кратер, команда не смогла, поэтому планирует провести дополнительные исследования.

На Земле существует немало и намного более крупных кратеров, включая южноафриканский Вредефорт диаметром до 300 км. Но Иланьский оказался самым крупным из тех, что моложе 100 тысяч лет.

Напомним, что в феврале этого года исследователи обнаружили утерянные горы, протяженность которых составляет 8 тыс. км. По мнению ученых, две древние супергоры ускорили процесс эволюции жизни на Земле.