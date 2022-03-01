У формі пів місяця. На Землі знайшли найбільший кратер за останні 100 тисяч років

Майже двокілометровий кратер на північному сході КНР утворився під час падіння метеорита близько 50 тисяч років тому.

Група австрійських і китайських учених підтвердила, що круглий гірський хребет у китайській провінції Хейлунцзян є кратером, який вони назвали Ілань на честь міста. Він утворився внаслідок удару астероїда, пише Phys.org.

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Ще у 2019 році група дослідників помітила щось схоже на кратер у горах північно-східного Китаю. Минулого року вчені вивчили нові супутникові знімки цього місця та все більше переконувалися, що це був кратер, а потім вирішили вивчити його поблизу.

На додаток до дослідження кратера та прилеглої до нього території команда пробурила його центр, отримавши зразки з рівня, розташованого нижче за 100-метровий шар осадових порід.

Вивчення кернів показало, що дно кратера було зроблено з відкладень стародавнього озера, яке пізніше перетворилося на болото. Під ним лежала плита з брекчованого граніту завтовшки майже 320 м разом із гранітними уламками та фрагментами, що свідчать про руйнування корінних порід через дуже потужне зіткнення.

Крім того, експерти виявили краплеподібні уламки та шматочки скла, пронизані крихітними отворами, утвореними бульбашками газу, ці особливості також вказують на те, що в цьому місці стався удар високої інтенсивності.

Ширина кратера становить приблизно 1,85 км, а його південний край майже не видно, через що він схожий на пів місяць. Висота обода в його найвищій точці досягає приблизно 152 м.

Що стосується дати формування кратера, то вона становить приблизно 46 000 — 53 000 років тому, такого висновку вчені дійшли, провівши радіовуглецеве датування деревного вугілля та відкладень старого озера. Визначити розмір астероїда, котрий сформував кратер, команда не змогла, тому планує провести додаткові дослідження.

На Землі існує чимало й набагато більших кратерів, включаючи південноафриканський Вредефорт діаметром до 300 км. Але Іланський виявився найбільшим із тих, що молодші 100 тисяч років.

Нагадаємо, що в лютому цього року дослідники виявили втрачені гори, довжина яких складає 8 тис. км. На думку вчених, дві давні супергори прискорили процес еволюції життя Землі.